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中職／兄弟魏碩成、鄭凱文接力登板 單周全本土先發再現

聯合報 / 記者蘇志畬／桃園即時報導
中信兄弟先發投手魏碩成(圖)與鄭凱文本周接力先發，讓兄弟成為悍將後再次有球隊單周「全本土」先發。 聯合報系資料照
中信兄弟先發投手魏碩成(圖)與鄭凱文本周接力先發，讓兄弟成為悍將後再次有球隊單周「全本土」先發。 聯合報系資料照

中信兄弟隊今天公布由魏碩成擔任明天先發，後天則是鄭凱文，本周5場賽事都由本土投手扛起先發，也是本季繼富邦悍將隊後，再次有球隊單周「全本土」先發。

兄弟目前擁有的兩名外籍投手在周一施打疫苗，本周無法成為先發戰力，總教練林威助表示，德保拉進疫苗傷兵名單，名額交給今天先發投手廖乙忠，羅傑斯則不會放進疫苗傷兵，保留本周中繼上場空間。

林威助表示，兩人目前都稍微疲勞，「德保拉過往先發都投一百多球，如果身體沒有特別好，就不要勉強使用。」

加上周一先發的陳琥、昨天登板的呂彥青，今天先發的廖乙忠，兄弟本周全數採用本土投手，雖是本季繼9月底的富邦悍將隊再次出現，但近年來仍屬罕見。

中職近年來倚重外籍投手戰力比例極高，特別在去年放寬限制，可註冊4名洋將後，單周「全洋投」先發比「全本土」更常見，但今年賽程安排加上洋投因疫情關係來台不易，各隊本土投手紛紛冒出頭。

富邦悍將 廖乙忠 德保拉

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