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日職／陽岱剛首打席開轟 敲秋季聯盟第二發全壘打

聯合新聞網 / 綜合報導
陽岱鋼在秋季聯盟敲出首打席全打。 資料照／擷圖自巨人隊官方推特
陽岱鋼在秋季聯盟敲出首打席全打。 資料照／擷圖自巨人隊官方推特

日職讀賣巨人隊的台灣好手陽岱剛，今日在秋季鳳凰聯盟面對戰橫濱DeNA之役首球就敲出首打席全壘打，這是棒子發燙的他在秋季聯賽第2支全壘打，第二打席也接續敲出二壘安打，巨人隊最後以10:8獲勝。

陽岱鋼先今天發擔任第一棒開路先鋒、陣守中外野，面對橫濱28歲左投石田健大，鎖定第一球以137公里球速轟出左外野陽春砲，第二打席他依舊神勇，在一壘有人時打出二壘安打，再添1分打點，第5局因觸身球上壘後，最後回壘得分，全場計2打點2得分。

陽岱剛本季在一軍只留下7場出賽紀錄、打擊率1成43沒有過多的表現，在球季尚未結束時，球隊日前安排他在秋季鳳凰聯盟出賽。他來到秋季聯盟後，展現精湛打擊能力，如今累計有兩轟表現。陽岱鋼與巨人5年合約來到最後一年，秋季聯賽成為他後爭取表現機會。

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