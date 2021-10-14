中職／要當第6隊？ 中華電信回應了

中華職棒會長蔡其昌昨天拜會中華電信，討論中職第6隊事宜，並簡報說明。中華電信今天回應，對所有可能的合作方案皆進行整體評估。

中華電信發聲明指出，感謝蔡其昌蒞臨指導，給予寶貴意見。中華電信會持續以消費者需求為核心發展5G應用，並提供優質的影視服務，對所有可能的合作方案皆進行整體評估。

蔡其昌今天受訪時表示，中華電信能不能成為中職第6隊，目前還言之過早。他也提到，中華電信過去對中職給予很多協助，也非常支持棒球運動發展，如果中華電信能擁有一支職棒隊伍，對於整體的行銷效益，應該有很大的加成效果。

蔡其昌說，希望透過此次的正式拜訪與簡報說明，讓中華電信全盤了解，加入第6隊的架構跟內涵，中華電信也表示會做深入的討論跟評估。他未來還是會按部就班、努力找尋適合企業，組成第6隊讓職棒的可看性增加。