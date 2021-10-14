韓職／吳昇桓寫歷史 單季40次救援最老與最年輕都是他
台灣球迷熟悉的韓職三星獅隊後援投手「石佛」吳昇桓，昨(13日)面對亞虎隊，拿到本季第40次救援成功，以39歲的年紀寫下韓職最高齡單季40次救援成功的紀錄。
吳昇桓是在第8局登板，面對一出局滿壘的情況下，順利化解危機。第9局雖被攻上得圈點但也安全下庄，三星終場以5：3獲勝。總計吳昇桓後援1.2局，用了44球，被擊出2支安打，投出1次三振，無失分，達成個人本季第40次救援成功，賽後防禦率2.11。
這是吳昇桓在韓職第4度達到單季40次以上的救援成功。值得一提的是，過往韓職最年輕拿到單季40次救援成功紀錄，也是由他在2006年以24歲1個月又26天達成，讓他同時保有最老與最年輕兩大紀錄。
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