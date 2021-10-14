中職／中華電信成為第6隊？ 蔡其昌坦言「目前言之過早」

中華職棒聯盟會長蔡其昌昨天率員拜會中華電信，球迷關注何時成立第6隊的話題再成焦點，蔡其昌今天回應此事，強調「 言之過早」。

蔡其昌今天透過中職官方發出聲明，透露中華電信能不能成為中職第六隊，目前還言之過早。

蔡其昌表示，中華電信過去對中職給予很多協助，也非常支持棒球運動的發展，如果中華電信在整體的行銷效益上能擁有一支職棒隊，應該會有很大的加成效果，因此希望透過這次的正式拜訪與簡報說明，讓中華電信全盤了解加入第六隊的架構跟內涵，中華電信也表示會做深入的討論跟評估。