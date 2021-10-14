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中職／中華電信成為第6隊？ 蔡其昌坦言「目前言之過早」

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中職／中華電信成為第6隊？蔡其昌坦言「目前言之過早」

聯合報 / 記者藍宗標／台北即時報導
中華職棒聯盟會長蔡其昌昨天率員拜會中華電信。圖／中華職棒提供
中華職棒聯盟會長蔡其昌昨天率員拜會中華電信。圖／中華職棒提供

中華職棒聯盟會長蔡其昌昨天率員拜會中華電信，球迷關注何時成立第6隊的話題再成焦點，蔡其昌今天回應此事，強調「 言之過早」。

蔡其昌今天透過中職官方發出聲明，透露中華電信能不能成為中職第六隊，目前還言之過早。

蔡其昌表示，中華電信過去對中職給予很多協助，也非常支持棒球運動的發展，如果中華電信在整體的行銷效益上能擁有一支職棒隊，應該會有很大的加成效果，因此希望透過這次的正式拜訪與簡報說明，讓中華電信全盤了解加入第六隊的架構跟內涵，中華電信也表示會做深入的討論跟評估。

中職今年受到疫情的影響，不但球賽票房受到衝擊，也影響原來企業拜訪的計畫，蔡其昌說：「站在我個人立場，不論是中華電信或是其他潛在的企業有興趣，我都很願意親自去拜訪並簡報，這是我上任之後的工作與目標。我們還是會按部就班的努力找尋適合的企業來組成第六隊，讓職棒的可看性增加，期待很快會有好消息。」

中華職棒聯盟會長蔡其昌拜會中華電信，強調第6隊言之過早。圖／中華職棒提供
中華職棒聯盟會長蔡其昌拜會中華電信，強調第6隊言之過早。圖／中華職棒提供

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