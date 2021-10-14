中職／8連不勝攻44分卻掉68分 猿隊面臨5成勝率保衛戰

樂天桃猿隊近況不振，本月出賽8場吞下8連不勝，下半季勝率掉到5成，今晚在桃園球場對中信兄弟隊進行3連戰第2戰，推出隊上本土最多勝投手黃子鵬先發，期待有機會改變命運。

下半季賽事已過半，各隊出賽在33到36場之間，猿隊一度排名第1，這波8連不勝損失慘重，還沒拿到10月首勝，下半季戰績16勝2和16敗，排名掉到第3，落後榜首統一獅隊4.5場勝差。

猿隊最近一勝是9月30日以2：1擊敗富邦悍將，接下來8場比賽一路苦戰，打線雖攻下44分，投手群卻送掉68分，怎麼打都無法填補大洞。

猿隊這8場比賽吞下7敗，包括對兄弟、悍將、獅隊各兩敗，對龍隊1敗，6日對兄弟之戰破紀錄打了5小時39分，寫下中職開打32年延長賽不中斷、最長比賽時間新紀錄，打完12局10：10平手。

值得一提的是，猿隊在8連不勝期間，每場比賽至少都失7分以上，還有兩場被攻下10分，算一算投打數字，單戰平均失8.5分、攻下5.5分，今晚再戰兄弟成了下半季5成勝率保衛戰。

黃子鵬本季出賽19場（18場先發）投出8勝6敗1中繼、防禦率3.11，和隊友歐飛登、龍隊伍鐸在勝投榜並列全聯盟第4，但對兄弟還未有勝投紀錄，對戰3場（兩場先發）戰績1中繼1敗，合計13.1局失9分（8分自責）、防禦率5.40。

兄弟今天將推出廖乙忠先發，將是4月29日對猿隊先發3.2局失6分吞敗後，相隔168天再登板，本季出賽8場（5場先發）投出3敗、防禦率6.14，包括對猿隊投出兩敗。