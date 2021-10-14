中職／第六隊來了？ 聯盟證實拜會中華電信並做簡報

千呼萬喚的中職第六隊終於有著落了嗎？根據多家媒體報導，中職會長蔡其昌昨日率聯盟多位一級主管拜會中華電信，並對新球隊加盟辦法進行簡報，中華電信也展現成為第六隊的興趣。

在味全龍復活後，中職好不容易有第五隊，各界也一直期待第六隊能快點出現，中職會長蔡其昌年初時曾表示這件事急不得，但一直有再談，接觸的對象沒有金控業者，反而都與通路有關係，他接觸的企業營業內容都有to C、直接面對消費者，但之後就沒有下文。如今終於傳出中華電信是可能的第六隊，就看年底前有沒有好消息。

而根據《ETtoday運動雲》報導，中職證實有拜會中華電信，並且回覆：「主要是感謝中華電信今年對中職的大力支持，也向中華電信簡報相關加盟的資，是純粹的拜會交流行程」。

事實上對於第6隊的出現，蔡其昌過去一直強調不預設時程，畢竟投入職棒球隊經營是虧損投資、強求不來，「我先談完，確認意願、可以具體提出承諾的，再來做相關細節。」