快訊

三重客運撞護欄！乘客鼻血直流、四肢挫傷 共13人送醫

中職／投手丘未反映、未指引捕手 助總點出呂彥青缺失

聯合報 / 記者蘇志畬／桃園即時報導
中信兄弟投手呂彥青。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟投手呂彥青。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟隊今天以8：4擊敗樂天桃猿隊，雙方先發投手表現成分水嶺，呂彥青前兩局雖然丟4分，但接下來回穩、狂丟三振，才等到勝投，前後段差異，兄弟總教練林威助表示：「可能在投手丘。」

前一天的大雨，讓桃園球場即使整理過場地，投手丘紅土仍有些鬆軟，考驗兩隊先發投手，呂彥青說：「一開始找不到感覺，投手丘有點不好踩，但這不是理由，比賽都會遇到。」

不過呂彥青回穩得算快，第3局開始沒有失分，中間還連續飆出5次三振，最終投完6局失4分，單場9次三振更是生涯新高。

林威助仍點出呂彥青兩個要改進之處，一是在發現投手丘不穩時，要適時反應，「投手丘狀況他自己有感覺的話，就要反應。」

另一點是呂彥青在2局對郭永維投出暴投之後，只顧著懊惱，卻沒發現捕手黃鈞聲當下找不到球，林威助說：「要指示捕手位置，這是基本的，因為球場聲音這麼大，你是最靠近的。」

黃鈞聲在找球之後，也發生後腿緊繃狀況，退場休息，換上的高宇杰在四局滿壘局面，敲出清壘的三分打點二壘打。

高宇杰本季第二次拿下單場MVP，兩次都是替補上場，他說：「每一場都準備好隨時上場，這場結果有點運氣運氣吧，對方外野手也怕我敲短程安打，守得比較前面。」

取得4分領先，兄弟在8、9局靠著吳俊偉連投2局完成封鎖，林威助解釋，因為吳俊偉在8局用球數不多，加上想讓前一場投長局數的官大元休息，所以選擇讓吳俊偉續投，「如果有救援點就會派李振昌」。

呂彥青 林威助 吳俊偉

延伸閱讀

中職／高宇杰關鍵安延續兄弟8連不敗 猿吞8連不勝

中職／兄弟13日派呂彥青先發搶勝 桃猿霸林爵拚止敗

中職／暫無下放詹子賢計畫 林威助：打擊手感要維持

中職／高野圭佑升一軍 開玩笑要呂彥青當翻譯

相關新聞

日職／宋家豪第3勝入袋 吳念庭1打點、王柏融2得分

日本職棒3名台將今天都有收穫，宋家豪第9局關門無失分，加上樂天隊再見安打贏球，進帳勝投；火腿隊王柏融2次保送跑回2分，西...

中職／鋼龍要走了！等到味全龍新洋投準備好才離開

味全龍隊洋投戰力有變，鋼龍因家庭因素希望離隊，不過也跟球隊商量好，會等到新洋投柯西諾準備好後才離開，離台時間預計在月底。

中職／中信執著洋將補強 不如趁機發掘可用土投

中華職棒外籍球員登錄截止日歷年都是在8月底，今年因應COVID-19疫情影響，延後至10月11日。受制於邊境管制政策，直到9月18日中央疫情指揮中心才專案通過，讓中職洋將可以來台，不過仍需要經過14+

中職／高宇杰關鍵安延續兄弟8連不敗 猿吞8連不勝

中信兄弟隊今天作客桃園球場，臨時替補上來的捕手高宇杰敲出3分打點安打，拉開分差，以8：4拿下勝利，延續5連勝、8連不敗氣...

中職／德保拉打疫苗 廖乙忠帶著「建仔」建議回一軍

中信兄弟隊明天推出廖乙忠先發，看到現場採訪媒體，他也用「好久不見」打招呼，相隔168天再回到一軍出賽，他帶著「戰勝自己」...

中職／投手丘未反映、未指引捕手 助總點出呂彥青缺失

中信兄弟隊今天以8：4擊敗樂天桃猿隊，雙方先發投手表現成分水嶺，呂彥青前兩局雖然丟4分，但接下來回穩、狂丟三振，才等到勝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。