中職／投手丘未反映、未指引捕手 助總點出呂彥青缺失

中信兄弟隊今天以8：4擊敗樂天桃猿隊，雙方先發投手表現成分水嶺，呂彥青前兩局雖然丟4分，但接下來回穩、狂丟三振，才等到勝投，前後段差異，兄弟總教練林威助表示：「可能在投手丘。」

前一天的大雨，讓桃園球場即使整理過場地，投手丘紅土仍有些鬆軟，考驗兩隊先發投手，呂彥青說：「一開始找不到感覺，投手丘有點不好踩，但這不是理由，比賽都會遇到。」

不過呂彥青回穩得算快，第3局開始沒有失分，中間還連續飆出5次三振，最終投完6局失4分，單場9次三振更是生涯新高。

林威助仍點出呂彥青兩個要改進之處，一是在發現投手丘不穩時，要適時反應，「投手丘狀況他自己有感覺的話，就要反應。」

另一點是呂彥青在2局對郭永維投出暴投之後，只顧著懊惱，卻沒發現捕手黃鈞聲當下找不到球，林威助說：「要指示捕手位置，這是基本的，因為球場聲音這麼大，你是最靠近的。」

黃鈞聲在找球之後，也發生後腿緊繃狀況，退場休息，換上的高宇杰在四局滿壘局面，敲出清壘的三分打點二壘打。

高宇杰本季第二次拿下單場MVP，兩次都是替補上場，他說：「每一場都準備好隨時上場，這場結果有點運氣運氣吧，對方外野手也怕我敲短程安打，守得比較前面。」

取得4分領先，兄弟在8、9局靠著吳俊偉連投2局完成封鎖，林威助解釋，因為吳俊偉在8局用球數不多，加上想讓前一場投長局數的官大元休息，所以選擇讓吳俊偉續投，「如果有救援點就會派李振昌」。