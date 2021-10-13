中職／林哲瑄敲安開啟6分大局 悍將擒龍中止3連敗

富邦悍將隊今天與味全龍隊在高雄澄清湖球場交手，林哲瑄先敲回全場第一分，平手後又敲回超前分，兩度為球隊取得領先，幫助悍將隊以7：1擊敗龍隊，中止3連敗。

悍將先發投手江少慶前5局沒遇到太大麻煩，唯一亂流出現在6局下，被郭天信敲安後，出現1次四壞、1次觸身，在2出局後形成滿壘，但最後安全下莊。

林哲瑄在3局下，二、三壘有人敲出的關鍵安打，打回全場第一分，讓江少慶投完6局無失分的先發後，帶著勝投資格退場。

然而龍隊在8局下打飛江少慶的勝投，張政禹敲安、李凱威保送後，張祐銘的一支左外野安打敲回追平分，讓悍將中繼投手吳世豪投1.1局失1分退場，而接手的林逸翔抓到雙殺，中斷龍隊攻勢。

林哲瑄再扮演「勝利男神」，9局上面對龍隊終結者田澤純一，在1出局，一、二壘有人時，敲出左外野安打，敲回超前分，也開啟悍將攻勢，在9局上一口氣攻下6分，拉開差距。

雖然無緣勝投，不過江少慶下半季登板後就成為悍將隊穩定戰力，除了首戰僅投3局，接下來7場比賽有6場投滿6局，而且都是優質先發，8場出賽合計3勝1敗，防禦率2.45。