中職／高宇杰關鍵安延續兄弟8連不敗 猿吞8連不勝

中信兄弟隊今天作客桃園球場，臨時替補上來的捕手高宇杰敲出3分打點安打，拉開分差，以8：4拿下勝利，延續5連勝、8連不敗氣勢，而樂天桃猿隊的10月不勝紀錄也一起延續，4連敗、8連不勝。

兄弟先發捕手黃鈞聲因在2局守備不適，由高宇杰緊急上場頂替，結果高宇杰在4局上2出局、滿壘時，敲出外野深遠二壘安打，一口氣清空壘包，也將分差拉開到8：4。

兄弟今天在首局靠著安打、觸身、保送、失誤的串連，一口氣攻下4分，領先優勢卻在前2局就花光，還好被追平後，3局上陳文杰的安打就敲回超前分。