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中職／高宇杰關鍵安延續兄弟8連不敗 猿吞8連不勝

聯合報 / 記者蘇志畬／桃園即時報導
中信兄弟隊高宇杰敲出3分打點安打。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊高宇杰敲出3分打點安打。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟隊今天作客桃園球場，臨時替補上來的捕手高宇杰敲出3分打點安打，拉開分差，以8：4拿下勝利，延續5連勝、8連不敗氣勢，而樂天桃猿隊的10月不勝紀錄也一起延續，4連敗、8連不勝。

兄弟先發捕手黃鈞聲因在2局守備不適，由高宇杰緊急上場頂替，結果高宇杰在4局上2出局、滿壘時，敲出外野深遠二壘安打，一口氣清空壘包，也將分差拉開到8：4。

兄弟今天在首局靠著安打、觸身、保送、失誤的串連，一口氣攻下4分，領先優勢卻在前2局就花光，還好被追平後，3局上陳文杰的安打就敲回超前分。

兄弟先發投手呂彥青前兩局狀況頻頻，丟掉4分但接下來漸入佳境，甚至一度投出連續5次三振，最終投6局被敲7支安打，但也有多達9次三振，失4分，拿下生涯第2勝。

中信兄弟隊先發投手呂彥青。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊先發投手呂彥青。圖／中信兄弟隊提供

高宇杰 樂天桃猿

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