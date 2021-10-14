日職／辻発彦育成有功 西武雖敗、慰留有理

球季接近尾聲，各隊指揮官的去留也成為媒體的焦點。其中，兩名現役最年長的西武辻発彦、巨人原辰德兩名監督，這個球季都不好過，明年是否會繼續在球場上都看到他們領軍的身影仍是未知數。

原辰德這個球季原本目標是三連霸，但歷經9月的嚴重失速，昨天被阪神逼和之後，最近7連敗、9連不勝，不僅確定爭冠無望，連第二都已經保不住，是巨人軍嚴重挫敗的一個球季。西武的辻発彦則是先經日本媒體披露即將於季後去職，即將結束5年的帶兵生涯。不過前天也有日本媒體報導，西武球團肯定他帶隊有功，在18、19年將球隊帶到洋聯二連霸，過去連4年都是A段班，希望能慰留他再續約1年。

西武獅隊今年戰績低迷，昨天敗給日本火腿隊之後確定向CS季後賽再見，讓辻発彦表達希望引咎辭職。無論最後去留如何，回顧這名62歲的獅子軍教頭這幾年帶隊的成績，還是有許多值得西武球迷回味再三的地方。這同時也是西武球團想要留住他的主因。

5年中4年A級、2度洋聯優勝

首先，他在2017年從前任監督也是過去的二游搭檔田邊德雄接下的是一支連續兩年B級球隊的獅子軍。2017年辻発彦將西武帶回A級的第二名，2018就讓西武相隔10年之後再度重回洋聯優勝，2019年達成二連霸，更是球團自1997-1998年之後、相隔21年東尾修監督之後的連霸。5年之中4年A級、2度洋聯優勝，毫無疑問，是一份優秀的成績單。

另外，辻発彦帶隊期間的西武隊型相當特別，是一支典型「打高投低」的隊伍。2018年（打擊率0.273、防禦率4.24）以及2019年（打擊率0.265、防禦率4.35）都是聯盟打擊率最高、防禦率最慘的球隊。2018年他們還創下2001年近鐵猛牛隊之後，再度防禦率最慘還可以奪冠的難得紀錄。

終究被「打高投低」所壓垮

現役時代以守備見長的辻発彦，在他手下的球隊反而完全以打擊見長，完全靠打擊打天下，是相當有趣的地方。他成功構築秋山翔吾、森友哉、山川穗高、外崎修汰合組的「山賊打線」，也讓老將中村剛也重拾打擊身手。儘管洋砲梅西亞（Ernesto Mejia）簽大合約之後卻急速走下坡，仍讓西武的攻擊力維持高檔，否則以西武這幾年的投手戰力，成績相當堪慮。

不過相對之下，西武的投手群還始終無法重建成功，導致辻発彦最後一年球季「晚節不保」。一如許多專家所擔心，當這兩年的攻擊力失去絕對優勢之後就再也無力攻頂。去年還能守住第三，今年連A級都失守，也種下可能去職的主因。這個問題依然存在，即使監督換人，仍將成為下一任新教頭的最大課題。

大量傷兵&球員出走

今年外崎修汰以及菜鳥若林樂人都受傷長期缺陣，是一大失算。尤其是秋山翔吾離隊之後，好不容易找到菜鳥若林樂人足以成為接班人選，他卻在受傷整季報銷。在這樣的情況下，他積極起用吳念庭、岸潤一郎、愛斗等年輕選手，收到一定成效，將成為西武隊未來的主軸，是辻発彦留下的重大功績。

菜鳥若林樂人原本是洋聯盜壘王及新人王大熱門，卻在交流戰期間就因傷整季報銷。 擷圖自西武獅官方推特

以旅日球員吳念庭來說，本季一軍出賽122場居西武團隊第一，幾乎是過去5年的總和。繳出0.248打擊率、10支全壘打、47分打點的成績，達成「100安、10轟」，還打過多場第四棒。他在10月7日達成生涯首度的單季雙位數全壘打之後，接受日本媒體訪問時表示，只有出賽數多、能站在打擊區上，才有機會留下這樣的成績，「很感謝啟用我的總教練」。

在辻発彦5年任期內，剛上任就流失了FA主力投手岸孝之（2016年→樂天），之後陸續有野上亮磨（2017年→巨人）、炭谷銀仁朗（2018年→巨人）、淺村榮斗（2018年→樂天）、秋山翔吾（2019年→MLB紅人）等FA球員出走。還有牧田和久（2017年→教士）、菊池雄星（2018年→水手）等以入札方式赴美挑戰的投手，戰力受折損的狀況慘重，對於辻発彦監督而言這也是非戰之罪。。

八順位入團的外野手岸潤一郎今年出賽機會大增，至今也有9轟，明年更加值得期待。 擷圖自西武獅官方推特

留下不少成績，不過眼前有一個狀況必須避免，那就是相隔42年的聯盟墊底。西武上一次墊底是1979年，也是洋聯球隊中最久沒有墊底的球隊。如果最後還是卸任，辻発彦當然不希望在自己任期的最後一年留下這個不名譽的瑕疵，這也是獅子軍在最後這段時間努力的一個目標。