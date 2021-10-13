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日職／宋家豪第3勝入袋 吳念庭1打點、王柏融2得分
日本職棒3名台將今天都有收穫，宋家豪第9局關門無失分，加上樂天隊再見安打贏球，進帳勝投；火腿隊王柏融2次保送跑回2分，西武隊吳念庭則用高飛犧牲打敲回1打點，最終火腿隊以10：2大勝西武隊。
宋家豪對軟銀隊之戰登板關門，9局上面對1：1局面，宋家豪雖然先投出保送，但接下來用右外野飛球、三振、滾地球，連抓3個出局數。
宋家豪用15球投完1局，沒有失分，最快球速148公里，防禦率下降到2.38，加上樂天隊在9局下靠著岡島豪郎再見安打，以2：1拿下勝利，宋家豪也意外收下本季第3勝。
王柏融雖然中斷連2場安打，不過今天在2局下選到保送上壘，並靠著羅德里奎茲（Ronny Rodriguez）二壘打回來得分，7局下則被觸身球保送上壘，這次是清水優心的滿貫砲將他送回本壘。
吳念庭今天前3打席都敲出飛球出局，9局上最後打擊機會，在1出局，一、三壘有人局面，敲出中外野深遠飛球，形成高飛犧牲打。
不過吳念庭臨去秋波的1分，無助消彌大幅落後，火腿隊在7局下的7分大局成為贏球關鍵，西武隊也與太平洋聯盟墊底的火腿隊沒有勝差，僅以4成43的勝率些微領先。
王柏融總計3打數無安打，有2次三振、2次保送、2得分，打擊率2成27；吳念庭則是3打數無安打、1打點，打擊率2成46。
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