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中職／相隔7年再開球 無腿泳士陳亮達比過帕運仍緊張

聯合報 / 記者蘇志畬／桃園即時報導
中華隊東京帕運19歲游泳選手陳亮達13日蒞臨桃園棒球場，擔任樂天桃猿隊開球貴賓。圖／樂天桃猿隊提供
中華隊東京帕運19歲游泳選手陳亮達13日蒞臨桃園棒球場，擔任樂天桃猿隊開球貴賓。圖／樂天桃猿隊提供

中華隊19歲游泳好手陳亮達今天為樂天桃猿隊開球，7年前他曾以猿迷身分開球，如今已經是東京帕運國手之姿，回想兩次開球異同，他說：「都很緊張。」

出生膝蓋以下就缺損，陳亮達克服身體極限，2歲多開始學習游泳，到今年首度參加東京帕運游泳項目，在S7男子400公尺自由式決賽中，以5分10秒65的成績，拿到第8名。

2014年陳亮達就獲邀為桃猿隊開球，相隔7年重回桃園球場，再次站上投手丘，投出直達捕手陳俊秀手套的不落地好球，他對自己的表現滿意，「有丟進捕手手套就可以了，分數就給大家去評」。

站在投手丘投球跟站在帕運跳台相比，陳亮達說：「都很緊張，但是方式不同，投球不是我擅長的運動，而帕運，則是怕自己會表現不好。」

出身高雄的陳亮達是從Lamigo時期是猿迷，到現在換了樂天新東家依舊支持，只是近來為了備戰帕運，比較少看完整的比賽，以帕運國手角度看棒球，陳亮達說：「其實每個人都很辛苦，為了自己的夢想努力。」

陳亮達在在2018年雅加達亞帕運拿下過兩面銀牌，接下來的重點也是備戰明年的杭州亞帕運，他也希望能夠更進一步，以金牌為目標。

中華隊東京帕運19歲游泳選手陳亮達（中）13日蒞臨桃園棒球場，擔任樂天桃猿隊開球貴賓。圖／樂天桃猿隊提供
中華隊東京帕運19歲游泳選手陳亮達（中）13日蒞臨桃園棒球場，擔任樂天桃猿隊開球貴賓。圖／樂天桃猿隊提供
中華隊東京帕運19歲游泳選手陳亮達在2014年就曾擔任桃猿隊開球貴賓。圖／樂天桃猿隊提供
中華隊東京帕運19歲游泳選手陳亮達在2014年就曾擔任桃猿隊開球貴賓。圖／樂天桃猿隊提供

東京帕運 樂天桃猿 中華隊

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