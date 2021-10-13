聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／相隔7年再開球 無腿泳士陳亮達比過帕運仍緊張
中華隊19歲游泳好手陳亮達今天為樂天桃猿隊開球，7年前他曾以猿迷身分開球，如今已經是東京帕運國手之姿，回想兩次開球異同，他說：「都很緊張。」
出生膝蓋以下就缺損，陳亮達克服身體極限，2歲多開始學習游泳，到今年首度參加東京帕運游泳項目，在S7男子400公尺自由式決賽中，以5分10秒65的成績，拿到第8名。
2014年陳亮達就獲邀為桃猿隊開球，相隔7年重回桃園球場，再次站上投手丘，投出直達捕手陳俊秀手套的不落地好球，他對自己的表現滿意，「有丟進捕手手套就可以了，分數就給大家去評」。
站在投手丘投球跟站在帕運跳台相比，陳亮達說：「都很緊張，但是方式不同，投球不是我擅長的運動，而帕運，則是怕自己會表現不好。」
出身高雄的陳亮達是從Lamigo時期是猿迷，到現在換了樂天新東家依舊支持，只是近來為了備戰帕運，比較少看完整的比賽，以帕運國手角度看棒球，陳亮達說：「其實每個人都很辛苦，為了自己的夢想努力。」
陳亮達在在2018年雅加達亞帕運拿下過兩面銀牌，接下來的重點也是備戰明年的杭州亞帕運，他也希望能夠更進一步，以金牌為目標。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言