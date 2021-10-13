中職／相隔7年再開球 無腿泳士陳亮達比過帕運仍緊張

中華隊19歲游泳好手陳亮達今天為樂天桃猿隊開球，7年前他曾以猿迷身分開球，如今已經是東京帕運國手之姿，回想兩次開球異同，他說：「都很緊張。」

出生膝蓋以下就缺損，陳亮達克服身體極限，2歲多開始學習游泳，到今年首度參加東京帕運游泳項目，在S7男子400公尺自由式決賽中，以5分10秒65的成績，拿到第8名。

2014年陳亮達就獲邀為桃猿隊開球，相隔7年重回桃園球場，再次站上投手丘，投出直達捕手陳俊秀手套的不落地好球，他對自己的表現滿意，「有丟進捕手手套就可以了，分數就給大家去評」。

站在投手丘投球跟站在帕運跳台相比，陳亮達說：「都很緊張，但是方式不同，投球不是我擅長的運動，而帕運，則是怕自己會表現不好。」

出身高雄的陳亮達是從Lamigo時期是猿迷，到現在換了樂天新東家依舊支持，只是近來為了備戰帕運，比較少看完整的比賽，以帕運國手角度看棒球，陳亮達說：「其實每個人都很辛苦，為了自己的夢想努力。」