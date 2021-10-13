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中職／「打完較安心」德保拉、羅傑斯接種疫苗小痠痛

聯合報 / 記者蘇志畬／桃園即時報導
中信兄弟隊兩名外籍投手德保拉（左）、羅傑斯（右）一起去注射新冠肺炎疫苗。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊兩名外籍投手德保拉（左）、羅傑斯（右）一起去注射新冠肺炎疫苗。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟隊兩名外籍投手德保拉、羅傑斯周一攜手去打新冠肺炎疫苗，兩人今天都回到球場練習，羅傑斯表示：「打完有比較安心。」

羅傑斯在注射前很怕會出現發燒症狀，「感謝上帝沒有發燒，目前只有痠痛，一天比一天痠，但今天還是來跑步，維持在球場的感覺。」

德保拉也有痠痛，外加身體疲勞，今天也一樣到球隊練習，加上家人有打過疫苗，也不太擔心；至於會否擔心這段時間剛好勝投王地位被超過？德保拉自己是不擔心，「勝投王位子都在，只是看誰去拿」。

在台灣還沒有BNT疫苗前，羅傑斯就跟球團表示，希望能夠注射BNT，原因是在國外的家人都打BNT，比較沒副作用，「對我來說比較好，後來球團也有安排到，感謝他們」。

何時能夠回到投手丘，德保拉與羅傑斯都認為要交由球隊安排，總教練林威助則表示，要看兩人注射疫苗後的狀況，並跟投手教練討論，目前出賽安排尚無定論。

中信兄弟隊外籍投手德保拉（右）注射新冠肺炎疫苗，今天歸隊訓練，與總教練林威助（左）討論。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊外籍投手德保拉（右）注射新冠肺炎疫苗，今天歸隊訓練，與總教練林威助（左）討論。圖／中信兄弟隊提供

德保拉 中信兄弟 林威助

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