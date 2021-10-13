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共軍容易搶灘成功？專家：這個地方將成戰略要角

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中職／德保拉打疫苗 廖乙忠帶著「建仔」建議回一軍

聯合報 / 記者蘇志畬／桃園即時報導
中信兄弟隊投手廖乙忠。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊投手廖乙忠。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟隊明天推出廖乙忠先發，看到現場採訪媒體，他也用「好久不見」打招呼，相隔168天再回到一軍出賽，他帶著「戰勝自己」的心態，重新出發。

廖乙忠的機會來自洋投疫苗假，德保拉、羅傑斯都在周一注射疫苗，總教練林威助表示，以兩人狀況來看，會放進疫苗傷兵名單，也將廖乙忠拉上來頂替，另一個名額會視情況調整。

廖乙忠最近一次在一軍出賽是今年4月29日，出賽8場有5場先發，戰績0勝3敗，防禦率6.14，隨著疫情停賽後，就沒有再回到一軍。

「也剛好有這段時間。」廖乙忠說，疫情前遇到的問題不在技術，而是心理，不知如何突破，在二軍剛好跟投手教練王建民等人討論自己不足之處，重新調整。

廖乙忠說：「要戰勝自己，不管是不是先發，就是每一個打者都全力去投，相信自己可以。」

廖乙忠 中信兄弟 王建民

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