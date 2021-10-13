MLB／兩發致命轟！道奇擊敗巨人拖到第五戰定生死

兩支百勝勁旅加上世仇交手，要打到最後一刻才能分勝負，道奇隊今天以7：2擊敗巨人隊，在國聯分區系列賽硬是扳平，將比賽拖進第五戰，一戰定生死。

道奇隊靠著兩發全壘打取得優勢，貝茲（Mookie Betts）在4局下的2分砲將比數拉開到4：0領先，8局下史密斯（Will Smith）的2分砲再拉開到5分差。

先發投手布勒（Walker Buehler）前一場6.1局失3分的優質先發吞敗，今天投4.1局，被敲3支安打，僅失1分，雖然無關勝敗，但也是贏球一大功臣。

巨人隊先發投手德斯克拉法尼（Anthony DeSclafani）僅投1.2局，被敲5支安打，失2分被換下場，接手的牛棚也都不太穩當，陸續丟掉5分，合計被敲7支安打，另有5次保送。

道奇隊拿下這場勝利後，兩隊將在後天回到巨人隊主場進行最後一戰，道奇隊將推出在第2戰拿下勝投的烏力亞斯（Julio Urias），巨人隊則交給首戰投出7.2局無失分的韋柏（Logan Webb）。

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