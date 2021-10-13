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中職／遭兄弟割愛 高野圭佑：期待再相見的一天

聯合新聞網 / 綜合報導
高野圭佑最終沒有在兄弟四人洋將名單之中。 記者葉信菉／攝影
高野圭佑最終沒有在兄弟四人洋將名單之中。 記者葉信菉／攝影

中信兄弟日籍投手高野圭佑從四月來台測試，直到本月10日才迎來人生首次中華職棒一軍初登板，不料這卻也成為他在中職最後一場出賽，因為兄弟並沒有選擇續留高野圭佑，但昨日他在IG上感性發文感謝球迷，表示「永遠不會忘記大家」。

上周日高野圭佑在一軍首度出賽，中繼1.2局，被擊出2支安打，投出2K，1次四壞球，1分自責分，最終拿下中繼成功，但經過深思熟慮後，兄弟仍決定把最後一個洋將名額留給能吃局數的羅傑斯。

中信兄弟最終四人的洋將名單除了王牌投手德保拉和近況不錯的羅傑斯，還有兩位仍在隔離中的投手象魔力、華德茲，養傷中的格里斯和高野圭佑慘遭割愛。

高野圭佑在得知消息後雖難掩失望情緒，但昨天仍在IG上用中文發文感謝兄弟和象迷，「中信兄弟的球迷朋友們，感謝大家星期天比賽時的大力聲援，雖然只有投一場比賽，但對我而言是非常重要且期待已久的登板，每一球都傾注全心全意去投，永遠不會忘記化解一人出局滿壘的危機後，回到休息室時大家的加油鼓勵，期待與各位再相見的那一天。」

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