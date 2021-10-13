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日職／挖掘吳念庭潛力有成 西武盼監督辻発彥再戰一年

聯合新聞網 / 綜合報導
雖然自請離職，但日媒報導西武球團計畫再和辻発彦續約一年。 維基百科 Cream meron pan CC4.0授權
雖然自請離職，但日媒報導西武球團計畫再和辻発彦續約一年。 維基百科 Cream meron pan CC4.0授權

隨著日職球季快要進入尾聲，西武獅不但確定無緣季後賽，再加上球隊很有可能締造隊史42年來最差戰績，日前監督辻発彦決定請辭以示負責，不過根據今天日媒報導，球團計畫再和辻発彦續約一年。

今年是辻発彦擔任西武監督的第五個賽季，由於主力球員接連受傷病困擾，目前戰績51勝64敗18和排洋聯第五，與第六的火腿僅一場勝差，有可能創下自1979年以來，隊史首次聯盟墊底。

儘管辻発彦希望能請辭負責，不過球團反倒認為他帶隊有功，首先在他2017年上任之前，西武連續3年是B段班球隊，上任後馬上帶領球隊在2018年、2019年奪冠，到去年為止連4年西武都變成A段班球隊。

另外因為西武本季傷兵不斷，辻発彦決定將吳念庭、愛斗及若林樂人從二軍拉上一軍，填補先發空缺也提升球隊戰力，因此在打擊方面辻発彦的調整是成功奏效的，只是西武的投手群狀況相當不理想，團隊防禦率為全聯盟之末，也是導致本季球隊戰績不堪的主要原因。

不過在11日的年度選秀會上，西武選中大學第一左投隅田知一郎、佐藤隼輔等即戰力，加強投手陣容的不足，讓明年球季大有可為，日本球迷大多也都支持讓辻発彦監督再戰一年的這個決定。

日本

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