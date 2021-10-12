MLB／大谷翔平展奇才風靡棒壇 謙遜自持還會幫忙清垃圾

日本球星大谷翔平展現投打「二刀流」奇才風靡棒壇，聲勢直追傳奇人物貝比魯斯。但他仍謙遜自持，會在休息區清垃圾，有作家形容他不愛錢，只想打好球，簡直「好到不太真實」。

法新社報導，大谷翔平本季在洛杉磯天使隊（LosAngeles Angels）締造突破性戰績後，已成為美國職棒大聯盟MLB人氣最高球星，也是贏得MVP的熱門人選。

自從一個世紀前的傳奇球星貝比魯斯（Babe Ruth）以來，沒有棒球選手能夠固定身兼投手和打者，大多數球員只能擇其一，但27歲的大谷不但在投手丘上表現不俗，打擊表現更是霸氣十足，讓球迷驚嘆不已。

「時代雜誌」（Time）將大谷列為2021年最具影響力的100個人物之一，前紐約洋基隊（New YorkYankees）球星羅德里格斯（Alex Rodriguez）也表示，大谷的表現已經比貝比魯斯更完美。

羅德里格斯寫道：「如果你能將每種獨特天賦都融合在一個球員身上，你就會得到大谷翔平。」

但是大谷翔平的吸引力過人，不僅僅是因為他優異的運動能力。他用他超強電力的微笑與陽光性格融化人心，而且總是願花時間與粉絲和記者交談。

此外，大谷翔平總是彬彬有禮，還會常常清理天使隊休息區的垃圾。

他最近向記者解釋說：「我不希望任何人，包括我自己，因為可預防的事故而受到傷害。」

旅居東京的美國作家懷汀（Robert Whiting）曾寫過幾本關於日本棒球的書，他形容大谷「好到不太真實」，而且「他沒那麼在乎錢」。

他說：「大谷是個純粹主義者－他只想成為有史以來最偉大的棒球運動員，這真是令人耳目一新。」

大谷是出身日本北部的高中棒球奇才，他最初想跳過國內聯賽、直接投入美國職棒大聯盟。然而，他在2013年與北海道日本火腿鬥士隊（Hokkaido Nippon-Ham Fighters）簽約，並在那裡度過了5個賽季才加入天使隊。

他在大聯盟的頭幾年因為受傷而影響表現，但他在2021年球季的162場比賽中只缺席了4場，並打出46支全壘打，只比聯盟全壘打王少兩支。

大谷的成就攸關民族自尊，因此一舉一動都是日本頭條新聞，這並不令人感到訝異。

25歲的粉絲木岡昭（Akira Kioka）在東京巨蛋球場外告訴法新社：「很多日本人都很害羞，這種文化並非很容易融入其他地方。所以很高興他能站穩一席之地，而且在其他國家是如此受人喜愛。」大谷曾擊球過猛，將球卡在巨蛋的天花板。

大谷並不是第一個在大聯盟取得成功的日本球員，野茂英雄、鈴木一朗和松井秀喜幾人這些年來也都大有成果。

但懷汀說，身高超過190公分、體重超過95公斤的大谷改變了人們對日本運動員的刻板印象，「大大提升了國家尊嚴」。

懷汀說：「當你看到大谷時，日本人身材矮小或低人一等的形象就消失了。」

「他為日本人樹立了新標準，每個人都覺得很棒。他讓人們因為自己是日本人而感到驕傲。」

懷汀認為，大谷還可以繼續打球「至少10年」，而大谷自己認為他還可以達到「更高的水平」。

大谷在天使隊本賽季的最後一場比賽後告訴記者：「如果我學會更有自信地投球，並且一整年始終表現穩定，我相信我會有一個更好的賽季。」