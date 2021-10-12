日職／19年棒球生涯畫下句點 松坂大輔下周退役記者會

剛滿41歲的日本名投「平成怪物」松坂大輔，因傷勢恢復不如預期，今年7月正式宣布本季引退，此突如其來的決定震驚棒壇，時隔3個月後今日西武發布消息，松坂大輔將於下週19日舉辦退役記者會，將揮手告別19年棒球生涯。

松坂大輔上季再次回歸西武，但一直受傷勢纏身表現不理想，去年7月接受頸椎內視鏡手術，儘管努力復健拚回賽場，卻始終不見復出時間表，右手麻痺情形無法得到改善，隨後曾在二軍出戰，但仍無法升上一軍，因此今年7月7日松坂向球團表達本季將引退的意願。

當時西武總管渡邊久信表示：「大輔做出這樣的決定，本人也感到非常不甘心，但他說右手指沒有感覺，這樣下去，可能會造成球隊的困擾，因此做出引退的決定，目前他身心都不是最好的狀態，等他一段時間恢復後，會再開記者會向大家報告。」

今日西武球團宣布，松坂大輔將於10月19日舉辦退役記者會，正式替他19年棒球生涯畫下完美的句點。松坂大輔生涯在甲子園、日職、大聯盟和國際賽皆嚐過冠軍的滋味，2007年轉戰美國職棒大聯盟，效力於紅襪的期間曾在世界大賽拿下勝投隨後也如願奪冠，2015年回歸日職，去年回到老東家西武隊，在美日職共累積170勝的戰績。