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中職／兄弟13日派呂彥青先發搶勝 桃猿霸林爵拚止敗

中央社 / 台北12日電
中信兄弟呂彥青。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟呂彥青。圖／中信兄弟隊提供

近期打出7連不敗的中職中信兄弟隊，明天將與近期7連不勝的樂天桃猿隊交手，兄弟派出左投呂彥青搶勝，桃猿隊則派出洋投霸林爵力拚止敗。

中華職棒明天賽事兩地開打，樂天桃猿隊在主場桃園棒球場迎戰中信兄弟隊，兄弟隊近期氣勢佳，昨天擊敗統一獅隊，拿下近期4連勝、7連不敗，全年度戰績獨居第1、下半季戰績僅落後排名第1的獅隊1.5場勝差。

兄弟隊明天派出今年選秀首輪指名左投呂彥青先發，呂彥青上一場先發出賽6日對手也是桃猿隊，總計投5局被敲6支安打（挨1轟），失掉3分（2分責失分）、無關勝敗，目前本季7場出賽（6場先發），拿下1勝、明天力拚個人本季第2勝。

桃猿隊近期戰績不佳，吞下3連敗、7連不勝，與兄弟隊下半季交手，目前為止勝場還沒開張，下半季對戰成績1和3敗。

桃猿隊明天派出洋投霸林爵先發，霸林爵上一場先發出賽為5日、對手也是兄弟隊，投6局被敲9支安打，失掉3分（2分責失分），雖是優質先發、但吞下敗投；霸林爵本季與兄弟對戰數據不算突出，5場先發戰績1勝4敗，對戰防禦率4.39。

明天另外一地賽事，味全龍隊在高雄澄清湖棒球場迎戰富邦悍將隊，悍將隊派出投手江少慶先發，這也是江少慶中職生涯首度碰上味全龍隊，江少慶目前為止一軍7場先發出賽，戰績3勝1敗，防禦率2.84。

味全龍隊明天派出洋投伍鐸先發，伍鐸本季與富邦悍將對戰數據不錯，總計3場先發、5場後援，戰績2勝1敗4中繼成功，對戰防禦率1.61，明天出賽力拚個人本季第9勝。

霸林爵 樂天桃猿 呂彥青

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