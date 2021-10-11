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圓規颱風逼近...全台12縣市發布豪雨特報 宜蘭恐出現超大豪雨

中職／最強花店老闆 官大元3.1局無失分轉出兄弟4連勝

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導

兩位年輕投手同場達成生涯100次三振，但今天是38歲「轉運手」官大元的主場，中繼3.1局無失分，為戰況踩住煞車，兄弟在他投球任內逆轉戰局，終場以6：5擊敗統一獅隊，兄弟取得4連勝、7連不敗，獅隊的4連勝告終，兄弟在下半季戰績榜上也僅落後獅隊1.5場勝差。

今天在洲際球場過招，陳琥賽前累積生涯99次三振，古林睿煬則是94K，不約而同在今天同場完成生涯百K里程碑，但投球內容都不夠好。

古林睿煬先發5.2局失6分（責失5分），首局先栽在許基宏的兩分砲，第4局因陳文杰的高飛犧牲打再掉1分，第6局又是陳文杰建功，安打送回兄弟的追平分，黃鈞聲代打敲出超前安打，讓古林睿煬在此際收工。

陳琥更是只投3.2局、失4分，被敲3安打，最大問題出現在4次保送，尤其在第4局因3保送形成滿壘，羅暐捷先以二壘方向滾地球送回1分，林祖傑補上安打，一棒帶有2分打點，官大元接手投球，為戰局緊急止血。

官大元投3.1局僅用32球，只被敲2安打、無失分，本季第二次獲選單場MVP，前一次主場獲選則是2019年6月25日，久違有機會在主場球迷面前站上MVP頒獎台，官大元也有感而發。

「很久很久沒有在主場拿MVP，其實一直很期待，疫情過後可以有滿場球迷，現在是50%，但感覺有超過50％的熱情。」官大元表示，每次上場，只想著做好自己可以控制的事，「做我前一任投手最強的後盾，完成教練賦予我的任務、球迷的期待，是我最大的願望。」

官大元去年為老婆開設花藝工作室，他因此在球迷間多了「花店老闆」的綽號，這位棒球場上最強的花店老闆，今天取得生涯第43勝，其中42勝是後援奪勝、排名史上第2，中職最多後援勝紀錄為劉義傳的47勝。

官大元 古林睿煬

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