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中職／猿隊7連不勝失60分 曾總要全隊快找回贏球感覺

聯合報 / 記者藍宗標／桃園即時報導
樂天桃猿隊總教練曾豪駒(右)。 報系資料照
樂天桃猿隊總教練曾豪駒(右)。 報系資料照

樂天桃猿隊今天在桃園球場對味全龍隊之戰因雨延賽，最近7連不勝紀錄仍在，最快13日在主場對決中信兄弟隊，才有機會解套，猿隊總教練曾豪駒希望全隊趕快調整回來，

猿隊目前7連不勝紀錄包括6敗，進入10月還未贏過，最近在桃園單周5場比賽，更是輸給另4隊各1場（對戰兄弟1勝1和），寫下不太好看的紀錄。

值得一提的是，猿隊這波7連不勝一共攻下40分，卻被對手打了60分，單場失分至少都在7分以上，打線怎麼打都無法彌補投手群大量失分。

猿隊下半季一度排名第1，最近大低潮也讓戰績掉到16勝2和15敗，從榜首跌到第3；曾豪駒表示，一定要想辦法打好比賽，找回贏球的感覺。

猿隊13到15日將在主場對兄弟3連戰，兩隊下半季前4次交手，猿隊只有1和3敗，往前推到8月5日更是對戰7連不勝，其中包括6敗，最近一次「屠象」已是7月24日的事。

曾豪駒 樂天桃猿 中信兄弟

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