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中職／卡特球威力不如美職時期 曾仁和大膽對決仍奏效

聯合報 / 記者藍宗標／桃園即時報導
樂天桃猿隊曾仁和昨天首次在中華職棒先發。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊曾仁和昨天首次在中華職棒先發。圖／樂天桃猿隊提供

擁有大聯盟資歷的樂天桃猿隊投手曾仁和，昨天首度登板先發，對統一獅隊投4.1局失4分，吞下中職生涯首敗，本周確定再扛先發任務；他今天在桃園球場表示，先發投手投不滿5局不及格，希望下一戰能夠拉長局數，才能減輕牛棚的負擔。

曾仁和9月16日首次亮相，加盟猿隊前7戰都是後援身分，昨天首次在主場先發，用77球完成任務，失4分都集中在第4、5局，自己發生失誤也是原因之一，猿隊終場0：7落敗，最近7連不勝。

曾仁和的投球內容獲得一定評價，就連獅隊總教練林岳平都說，不知道他的卡特球投那麼好。

曾仁和表示，在美職常投卡特球，跑的角度很大，後來不知為何不會跑，就減少使用這顆球，現在角度和全盛時期仍有一些落差。

猿隊總教練曾豪駒肯定曾仁和昨天的表現，認為好球率很高，不會閃躲打者，但投到70球後體力有點下滑，這點必須再加強。

曾仁和在中職實戰快1個月，逐漸了解國內打者，認為長打、纏鬥能力都很好，就算投到兩好球也不容易解決；他表示，現在多了軌跡不同的卡特球，讓打者不易鎖定攻擊，可製造更多滾地球出局。

曾仁和 卡特 中職

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