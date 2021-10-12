日職／單獨一指西武最愛 廣島將出第3位新人王

日職一年一度的選秀會議於昨天舉行，今年選秀會上最熱門的是明櫻高校的風間球打、和歌山高校的小園健太及西日本工業大學的隅田知一郎這3人，小園及隅田也一如預期被多支球團同時指名，最終分別由DeNA及西武抽中。

多支球團同時指名而藉由抽籤取得交涉權的狀況每年都會發生，但比起跟其他隊伍競爭，靠運氣抽籤，有一些球團更專注在單獨指名，只求將觀察許久的心儀球員給穩穩地選進來，而這些被單獨指名的一指球員，有好幾位都在新人年就投出優異的成績，日後也站穩了日職舞台，為球隊帶來莫大的貢獻。

西武是從2011年開始第一輪單獨指名最多次的球隊，在10次選秀會上總共有6次單獨指名，而這6次中有5人是投手，另外1人則是捕手，分別是11年的十龜劍、13年的森友哉、14年的高橋光成、15年的多和田真三郎、16年的今井達也及18年的松本航。歷經去年生涯最差一季後，十龜今年中繼出賽38場，拿到8個中繼點，防禦率只有2.82；高中畢業的高橋及今井、大學畢業的松本，3人在今年都投出生涯年，今井先發23場，投143又1/3局，成績是7勝7敗3.52防禦率；松本先發22場，8勝8敗3.79防禦率，投球局數是137又2/3局，這都是兩人生涯新高，算是稍微投出符合第一指名的內容；高橋則已經在19年就投出過10勝的成績，今年是他連3季先發在20場以上，投球局數更推高到163又1/3局，11勝及3.42防禦率都是全隊最佳，已是西武的王牌先發。

至於曾來台比賽的森，是全日職最具攻擊力的捕手，他在19年以3成29拿下洋聯打擊王，也獲選當年的年度MVP，是日職史上第3人，也是西武當年2連霸的關鍵人物，雖然去年陷入低潮，但今年找回手感，打擊率回到3成14，目前是打擊榜上第2名，雖然追趕上首位吉田正尚的機會不大，但他早已證明自己第一指名的價值；比較可惜的是多和田，他在18年以16勝拿下勝投王，但受到自律神經失調症的影響，這兩年都無法上一軍，日前被宣告戰力外，不過整體來說，西武單獨指名的這些選手對於球隊戰力都有很大的貢獻度。

森友哉是西武這10年來6位單獨一指球員中唯一的野手，現已成為全日職最具攻擊力的捕手。 擷圖自西武獅FB官方粉絲團

歐力士及廣島在過去10年中都各有4次單獨指名。歐力士在13到16年連續4季單獨指名了吉田一將、山崎福也、吉田正尚及山岡泰輔，吉田及山崗這兩名都曾奪下個人獎項的球員，也都入選過日本國家隊，生涯表現自然不用多說；過去幾年在先發中繼兩頭跑，但內容不太理想的山崎，今年投出生涯年，先發19場，不但投球局數首度破百，防禦率是生涯最低的3.33，也拿到8勝9敗，在山岡因傷缺陣的情況下，成功擔起先發輪值的一角；不過就跟西武一樣，13年的吉田，日前也接到球團的戰力外通知。

廣島是在11、15、19及20年這4季單獨指名，被選進的4人都是大社的投手，11年是野村祐輔、13年是岡田明丈、19及20年則是森下暢仁及栗林良吏。野村在新人年就投出9勝11敗1.98防禦率的成績，在16年以2.71防禦率及16勝3敗8成42的勝率，拿到防禦率及勝率雙冠王；森下在新人年同樣也投出10勝3敗1.91防禦率的優異成績，本季也維持7勝7敗2.90防禦率的穩定表現；曾代表社會人球隊來台打過冬盟的栗林，今年的表現只能用鬼神來形容，新人年就扛下守護神的任務，至今登板47場，拿到31次救援成功，防禦率只有0.39，其他投球數據也都是超乎水準。

森下暢仁是2019年廣島的單獨第一指名，他在今年東京奧運棒球決賽先發，拿下一場關鍵勝利，圓了日本的奪金夢。 擷圖自日本武士官方網站

廣島單獨指名的4人在進職棒後都曾穿上過日本國家隊的球衣，森下及栗林甚至還在今年的東京奧運棒球決賽聯手替日本拿下關鍵的一勝奪金，而野村、森下都拿下過新人王，栗林原本最大的對手是佐藤輝明，但佐藤在復賽後大失速，締造連續59打席無安打的央聯最差紀錄，打擊率掉到2成38，因此目前由栗林在新人王競爭中暫居上風，有很大的機會成為廣島這4名單獨第一指名球員中的第3位新人王。

另外，包括菅野智之、大谷翔平、岡本和真、今永昇太、大山悠輔及去年的伊藤大海等人，或許有不同原因(如菅野及大谷)，但都是球隊當年的單獨指名，也都符合身價提供了穩定的戰力貢獻度。