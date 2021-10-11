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中職／王維中加徐若熙6勝14敗 葉君璋解讀兩張王牌狀況

聯合報 / 記者藍宗標／桃園即時報導
王維中(右)、徐若熙(左)。 報系資料照
王維中(右)、徐若熙(左)。 報系資料照

原定今天在桃園球場進行的味全龍、樂天桃猿隊之戰因雨取消，龍隊先發投手郭郁政的登板任務也取消，總教練葉君璋表示，本周接下來4場比賽先發投手依序是伍鐸、鋼龍、王維中徐若熙

龍隊13、14日在高雄澄清湖球場和富邦悍將、統一獅隊交手，16、17日回到天母球場對戰中信兄弟、樂天桃猿隊。

龍隊超級新人徐若熙目前出賽19場（18場先發），合計投76.1局，戰績3勝7敗、防禦率3.05，離教練團季前設定投100局的目標，已完成3/4的進度。

葉君璋表示，徐若熙身體有些疲勞，比較容易出狀況，會考量他的身體狀況做一些調整，不知能否投到100局，但這仍是今年目標。

葉總強調，對徐若熙「有幫助就投，有傷害就不投」，主要考量就是看整個投球、身體狀況，一定要對明年球季是好的，一旦控球不好，就可考慮提前休息、不必再投。

王維中本季出賽20場（15場先發），合計投89.2局，戰績也是3勝7敗，另有1場中繼成功，防禦率2.81夠水準。

葉君璋表示，王維中去年幾乎都沒有投球，調度上要更小心，但從現在開始，接下來比賽都正常先發輪值，徐若熙還要看狀況和賽程安排。

徐若熙 樂天桃猿 王維中

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