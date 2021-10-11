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中職／至少可以吃局數 羅傑斯搶到兄弟洋投最後1席

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
羅傑斯。圖／中信兄弟隊提供
羅傑斯。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟隊洋投最後一席3搶1，確定由羅傑斯爭取到手，格里斯、高野圭佑領機票，至少能吃局數成為羅傑斯突圍關鍵。

今天是中職洋投註冊大限，其他4隊名單早已底定，只剩兄弟抉擇到最後一天，今天在洲際球場出戰統一獅隊賽前，總教練林威助證實由羅傑斯搶下最後一席。

羅傑斯昨天對富邦悍將隊先發6.1局失1分，是他本季首度取得優質先發、首場勝投，也為自己延後了返國的機票。

林威助指出，今天與投手教練討論後做出決定，羅傑斯昨天的表現是重點，比起另外兩人，羅傑斯至少每場可以投到100顆、可以吃局數，在新洋投象魔力、華德茲加入之前，羅傑斯可以為球隊做出貢獻。

格里斯的傷勢復原雖有進度，但林威助認為還是有不確定性，如果遇到傷勢反覆的問題，對兄弟投手會很吃力，最終決定選擇無論如何可以負擔局數的羅傑斯。

兄弟洋投陣容底定，就是德保拉、羅傑斯、象魔力、華德茲，其他4隊的名單早已交出，味全龍隊為伍鐸、鋼龍、田澤純一、柯西諾、赫雷拉，統一獅隊為布雷克、猛威爾、飛利士、霸能，樂天桃猿隊為霸林爵、豪勁、狂威，富邦悍將隊為羅力、優瑪、迪倫。

林威助 富邦悍將 統一獅

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