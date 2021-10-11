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日職／秋季聯盟代打開轟！ 陽岱鋼敲2分砲追平比分

聯合新聞網 / 綜合報導
陽岱鋼今天在秋季聯盟代打上陣敲出追平轟。 擷圖自巨人隊官方推特
陽岱鋼今天在秋季聯盟代打上陣敲出追平轟。 擷圖自巨人隊官方推特

效力於讀賣巨人的台灣好手陽岱鋼，今天在秋季聯盟對戰阪神虎時代打上陣，立刻敲出反方向全壘打建功，幫助巨人將比分扳平至3：3。

巨人軍今天在秋季聯盟首戰作客阪神虎，陽岱鋼此役雖由板凳出發，不過他在7局上一壘有人時上場代打，他隨即把握住機會，面對投手岩貞祐太在球數領先的情況下抓準一顆外角球，推成右外野方向全壘打，幫助巨人追平比分。

陽岱鋼本季在巨人並未獲得太多出場機會，他在一軍僅出賽7場，7打數1安打，另吞下2K，打擊率只有.143。現年已34歲的他與巨人的合約即將到期，先前大多日本媒體都認為他極有可能離開巨人，如今他在秋季聯盟打出成績，未來動向仍值得關注。

讀賣巨人 陽岱鋼

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