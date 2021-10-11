日職／秋季聯盟代打開轟！ 陽岱鋼敲2分砲追平比分
效力於讀賣巨人的台灣好手陽岱鋼，今天在秋季聯盟對戰阪神虎時代打上陣，立刻敲出反方向全壘打建功，幫助巨人將比分扳平至3：3。
巨人軍今天在秋季聯盟首戰作客阪神虎，陽岱鋼此役雖由板凳出發，不過他在7局上一壘有人時上場代打，他隨即把握住機會，面對投手岩貞祐太在球數領先的情況下抓準一顆外角球，推成右外野方向全壘打，幫助巨人追平比分。
陽岱鋼本季在巨人並未獲得太多出場機會，他在一軍僅出賽7場，7打數1安打，另吞下2K，打擊率只有.143。現年已34歲的他與巨人的合約即將到期，先前大多日本媒體都認為他極有可能離開巨人，如今他在秋季聯盟打出成績，未來動向仍值得關注。
陽岱鋼：みやざきフェニックス・リーグ。10月11日、対阪神二軍。途中出場第1打席ライトフェンスを越える同点ツーランホームラン pic.twitter.com/mr1gCm0mD0— akasen (@ak4sen) October 11, 2021
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言