中職／同在韓國投球過 王維中擔綱「徐總日」先發投手

味全龍隊下半季第二個主題活動「#85」將於16日登場，內野熱區「85淬煉套票」目前已售罄，球團今天公布活動當天將提早到下午2點開放球迷進場，也正式公布亮相「#85」紀念球衣及球帽，16日當天除將由王牌左投王維中先發掛帥，全隊也將穿上85號球衣，紀念徐生明總教練。

「棒球魔術師」徐生明是中職史上最年輕總教練，也是首位三連霸的總教頭，在1997到1999年擔任龍隊總教練時期締造，生涯執教戰績715勝，曾是史上最多勝總教練。

徐總生前最後一戰是率領義大犀牛隊在天母球場擊敗兄弟象隊，為勉勵新一代球員傳承徐總永不放棄的精神，龍隊選擇10月16日與中信兄弟的賽事，舉辦主題活動「#85」。

當天將擔綱先發投手的王維中表示，聽過不少徐總事蹟，剛好兩人也是少數有在韓國投過球的選手，希望自己也能傳承徐總的精神。此外，龍隊終結者田澤純一這次也和王維中一起入鏡，希望穿上85號球衣，能為球隊在主場守護勝利。

當天穿上的85號紀念球衣，特別將「徐生明棒球發展協會」的精神意象蝴蝶Logo（蝴蝶展翅、夢想起飛）融入，並搭配「Forever」英文字樣，凸顯85號永久欠番的意義及永恆的徐總精神，此外也融合粉色系，來傳達溫馨和感動。

16日當天也將有徐總限定文物特展，包含徐總從小到大、以及執教生涯及在中華隊等歷程的各式球衣，資深球評曾文誠也將應邀擔任背號引退儀式的引言人，和各界分享他記憶中的徐生明，為讓球迷有更多時間來緬懷或認識徐總，當天賽事也將提早至下午2時起開放球迷進場。