中職／你累了嗎？ 悍將應援團長Anu喊「陳文杰」球迷哭笑不得

「應援」已成為職棒場上不可或缺的元素，除了青春活力的啦啦隊，各隊應援團長也得負責帶動球迷喊口號、替選手加油打氣。不過，昨中信兄弟作客富邦悍將一役，悍將應援團長Anu卻疑似口誤喊出兄弟打者陳文杰的名字，影片一出立刻引發討論，球迷也在影片下方紛紛表示：「辛苦Anu了」、「別怪Anu，他也是把熱情貫注在棒球場上才會一時口誤」。

昨7局上兄弟輪到陳文杰打擊，纏鬥至2好3壞，悍將應援團長Anu不知道是否因為「累了」，或受到客場象迷的應援聲影響，原先想帶動喊「林逸翔三振他」卻喊成「陳文杰啊陳文杰」，只見悍將外野手高孝儀眼神一飄表情有些許尷尬，令人哭笑不得。

影片一出，許多球迷在留言區替Anu加油打氣，認為他是因為把精神投注於場上才會一時口誤，「他是一個非常好的啦啦隊長」、「Anu真的超認真，很會帶氣氛，他真的對應援很有熱情」，也有網友提到過去郝龍斌幫丁守中站台時也曾喊出「擊潰丁守中」，認為「神仙也有打盹的時候」。

也有球迷認為Anu是受到現場象迷的超大應援聲影響，「現場看真的先嚇到然後再大笑哈哈哈」、「我還以為是小白喊的」。