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日職／看了重播還是誤判 羅德監督氣炸：到底在小房間裡看什麼影片？

聯合新聞網 / 綜合報導
從一壘上方的視角可清楚看見，一壘手接球時腳已離開壘包。 圖截自影片
從一壘上方的視角可清楚看見，一壘手接球時腳已離開壘包。 圖截自影片

羅德火腿一戰以4：4握手言和，不過羅德隊監督井口資仁相當不滿比賽中一次非常明顯的誤判，而且在提出重播輔助判決後卻依然維持原判，他賽後氣憤地說：「我不知道他們在小房間到底是看了什麼樣的影片？是不是在看別的影片？」並表明將向日職聯盟提出正式抗議。

5局上，羅德隊藤岡裕大敲出二壘方向滾地球，火腿隊二壘手羅德里奎茲接球後稍稍傳偏，讓一壘手高濱祐人奮力「劈腿」接球，一壘審認定跑者出局，羅德隨即提出挑戰。

從現場大螢幕重播的一壘正上方視角可清楚看見，高濱祐仁接球時腳已離開壘包，播報的主播、球評立刻表示這是Safe，就連火腿主場球迷看到重播畫面時都忍不住哈哈大笑，不過裁判最後還是比出出局手勢，令現場一片譁然，球評、主播也直呼：「這是真的嗎？」井口監督更在休息室舉起雙手「問天」苦笑，隨後跑到場上找主審了解。

據《日刊體育》報導，井口資仁賽後不滿地表示，聯盟的理由是「證據不足」，他說：「透過這兩個畫面連球迷都認為是安全上壘，觀眾都笑了，我不知道他們在小房間到底是看了什麼樣的影片？是不是在看別的影片？」

此外，井口表示他想看一下裁判室回放的究竟是哪個影片，卻沒有得到合理回應，「我問他們到底是在看怎樣的影片，他們說『無法回應』，今年已經好幾次對重播輔助判決有疑問，但裁判只會說『不要跟我們講』之類的話。」

重播輔助判決在日職自2018年上路，井口資仁表示，每個球場的攝影機擺放位置都不一樣，公開的畫面卻不屬於裁判室負責的領域，重播輔助判決便失去意義。

裁判 羅德 火腿

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