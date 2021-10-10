中職／自評不及格 高野圭佑：如果還有下一次會做更好

中信兄弟隊日籍洋投高野圭佑從4月初來台，今天終於等到一軍初登板，投1.2局失1分，若未能通過註冊大限，也將成為他的告別秀，他自評此役表現，認為以一名中繼投手來說並不及格，「如果還有下一次，一定會更努力。」

高野8日升上一軍，前兩場沒有等到他的出賽時機浮現，今天比賽一度取得5：0領先，但羅傑斯7局續投留下滿壘危機，讓他的初登板就是超刺激的場面。

高野登板後，僅因林益全的高飛犧牲打丟掉1分，記在羅傑斯帳上，接著三振高國麟，結束這個半局危機，羅傑斯也很興奮在休息區等著與他擊掌、說謝謝。

高野表示，當時面臨滿壘，想著把分數守下來，「雖然掉了1分，羅傑斯還是主動過來擊掌，帶著笑容跟我說謝謝，我也是很開心的回覆他，但其實對我個人而言，我是希望連1分都不要掉。」

高野自評表現，「作為中繼投手，丟掉前任投手一分，自己也掉了一分，其實是不及格的成績，如果還有下一次，一定會更努力。」

開箱秀就是期末考，高野沒有想太多，上了場就展現自己最好的一面，「之後會怎樣，完全沒有去想，也不是我能決定的。」他也感謝總教練林威助給機會，讓自己能上一軍舞台展現，「盡我的全力，把我有的東西都表現出來。」