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中職／許基宏單場3盜原來腿不慢 助總：比我現役慢一點

聯合報 / 記者陳宛晶／新北即時報導
許基宏跑出單場3盜。圖／中信兄弟隊提供
許基宏跑出單場3盜。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟隊今天以6：2擊敗富邦悍將隊，全場8次盜壘成功跑翻對手，前一次有單隊單場跑出8盜已是18年前，差1盜就追平聯盟紀錄。

兄弟此役全場11支安打、8次盜壘，讓對手防不勝防，談到速度戰，總教練林威助說：「想法一直都很多，但也要球員有辦法配合，今天就是有配合到。」至於細節，當然選擇不多談。

中職單場單隊最多盜壘成功紀錄，出現在1996年6月8日時報鷹隊的9次，單場8盜則3度出現，最近一次為2003年6月10日兄弟象隊，兄弟此役是暌違18年再見有球隊單場8盜。

最大亮點出現在許基宏，生涯前7年合計僅4盜，今天就跑出3次盜壘成功，跑1場堪比生涯。

林威助表示，許基宏盜三壘是自己跑的，另外兩次都是戰術，「他不算慢，我是覺得盜壘，如果起跑時機抓得到並不難，但要有勇氣，知道什麼時候要跑。」談到許基宏的腳程，還開玩笑說：「我是覺得比我慢一點，現役時啦！現在不行。」

兄弟跑翻對手，但助總賽後也對宋晟睿代跑卻遭牽制出局頗有微詞，「沒有暗號跑到死，我也不知道他在幹嘛，我是跟他說注意挖地瓜就好，結果一個牽制就…。」讓助總看了好無言。

許基宏 林威助 富邦悍將

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