中職／沒聽說是期末考 羅傑斯有信心已找回感覺

考不過就繼續考，中信兄弟隊洋投羅傑斯趕在註冊大限前夕，對富邦悍將隊投6.1局被敲6安打、失1分奪勝，能否續留還是未定案，總教練林威助賽後仍未鬆口，對於抉擇直言：「真的很難做決定」。

兄弟今天以6：2贏球，羅傑斯投到第13場出賽、第8場先發，終於取得本季首勝，他在前6局只被悍將隊敲出4安打、未失分，帶著5：0的領先進入7局下，用球數已經破百，一出局後，接連出現1保送、2安打，留下滿壘局面退場。

高野圭佑接手「拆彈」，僅因林益全的高飛犧牲打丟掉1分，幫助羅傑斯守住6.1局失1分的成績單，這也是他本季首場優質先發。

林威助指出，「羅傑斯今天的狀況比之前稍好一點，但是被擊出去的球，還是稍微有點強勁，還會和投手教練、球團討論一下，很難做決定啦！ 今天高野那局危機也投得不錯，雖然下一局又出現危機。」

面臨期末考壓力，並未影響羅傑斯的心情，他說：「我是沒有聽到消息這是期末考，各種壓力都平常心去面對。」他自信表示，自己的感覺已經找回來了，相信自己的每個球種，都有能力投入好球帶解決打者。

羅傑斯賽後也談到去年面臨領機票危機的心境，他說：「像是去年，雖然感覺自己快要離開了，雷艾斯來的時候，也是持續提升自己的能力，今年也慢慢找回那種感覺。」