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中職／洋投生死鬥 高野幫羅傑斯「拆彈」守護他的首勝
洋投註冊大限前夕，中信兄弟隊羅傑斯賣力投了118球，先發6.1局失1分，日籍的高野圭佑接手1.2局失1分，兩位面臨「期末考」的洋投，聯手幫助兄弟以6：2擊敗富邦悍將隊，羅傑斯本季首勝開張，高野取得中繼點，接下來就看誰能領到總教練林威助的「PASS」章。
王威晨單場4安打，串起兄弟攻勢，他在首局就敲安、盜壘迅速進占得點圈，李聖裕補上安打，幫助兄弟新馳得點；5局仍由王威晨球棒建功，掃向右外野直擊全壘打牆，這支三壘打送回兄弟的第2分，王威晨也靠暴投跑回分數。
兄弟持續擴大領先，5：0領先局面進入7局下，羅傑斯接連出現保送、安打，最終在滿壘、一出局時退場，交由「開箱秀」就是期末考的高野接手。
高野以測試洋投的身分來台，從4月待到現在，終於等到一軍初登板，一上場就是滿壘的超高難度考題，僅因林益全的高飛犧牲打讓悍將隊進帳1分，記在羅傑斯帳上，隨後K掉高國麟成功「拆彈」。
羅傑斯的前12場出賽（7場先發），累積0勝5敗、防禦率6.75，瀕臨期末考已久，但也因兄弟洋投戰力漏洞，他獲得不斷補考的機會，終於在大限前對悍將隊投出6.1局失1分，是他本季首場優質先發。
兄弟全場11支安打、8次盜壘，攪翻對手防線，悍將隊先發投手游霆崴先發4.2局被敲8安打、失3分，吞下本季第6敗。
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