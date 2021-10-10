中職／解析猛威爾7局無失分好投 餅總：北部比較涼

統一獅隊今晚以7：0擊敗樂天桃猿隊，取得4連勝，先發投手猛威爾7局無失分拿下勝投，表現比前一場6局失2分更好，總教練林岳平的解釋是：「北部比較涼啊。」

猛威爾近兩場先發都拿下勝投，不過前一場在台南球場對戰富邦悍將隊，6局失2分還用了113球，今天只用99球就投滿7局，只被敲出2支安打，效率明顯較好。

猛威爾成績進步，林岳平認為，氣溫是原因之一，「天氣涼爽，他投起來比較舒服一點，滿頭大汗的時候就知道他很累。」

猛威爾有多「舒服」？前4局甚至讓猿隊1安難求，直到5局才被朱育賢敲出第一支安打，猛威爾表示，無安打比賽的想法確實有一度掠過心頭。

猛威爾今天賽前面對猿隊防禦率高達5.90，是本季對戰四隊中最高，今年能夠封鎖對手，猛威爾說：「一直想著下一場要投得更好，最近狀況不錯，盡量去攻擊他們，希望接下來也可以保持穩定。」

獅隊今天攻勢上另有小插曲，老將陳鏞基在4局上蹲下閃避曲球，沒想到剛好被打中頭部，隨後退場休息，不過林岳平表示並無大礙，「他當下感到暈眩，我怕影響比賽進行，趕快把他換下來，目前沒有嘔心暈眩的狀況。」