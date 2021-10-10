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中職／曾仁和轉先發首戰吞敗 卻獲得對手稱讚

聯合報 / 記者蘇志畬／桃園即時報導
樂天桃猿隊曾仁和返台後首次在中華職棒先發。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊曾仁和返台後首次在中華職棒先發。圖／樂天桃猿隊提供

樂天桃猿隊今晚以0：7敗給統一獅隊，投手曾仁和轉先發的第一戰也以4.1局失4分吞敗，但表現卻獲得敵我雙方好評，統一獅隊總教練林岳平說：「不知道他卡特球投那麼好。」

前旅美投手曾仁和在今年選秀會第三輪被猿隊指名加盟，前7場定位在牛棚，不過今天改以先發身分出賽，前3局僅被敲出1支安打。

不料曾仁和在4局先遇亂流，1個觸身球、1個保送，讓獅隊靠推進得到1分，下一局的守備失誤，也開啟了對手的3分大局，最終留下4.1局，被敲3支安打，失4分（3分責失）的成績。

猿隊總教練曾豪駒認為，曾仁和今天整體表現不錯，「被得3分那局，自己有個守備上的瑕疵，整體控球、變化球都滿到位的」。

雖然4、5局控球有些落差，但曾豪駒相信再過一、兩場會更穩定一點，下一戰定位仍是先發，「回國第一場先發，對他來講張力滿大的，下次會更好，更知道自己的節奏。」

曾仁和表現也獲得對手稱讚，「我們只打3支安打。」獅隊教頭林岳平說：「不知道他卡特球投那麼好。」曾仁和的曲球是招牌武器，但獅隊打者今天受卡特球壓制，敲出滾地球居多。

曾仁和 卡特

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