日職／洋將思鄉重創戰績 整體災情不下中職

今年日本職棒不僅與中華職棒相同，有不少洋將因家庭因素提前離隊的狀況發生，甚至還有已經談好合約後來連到日本報到都放棄的洋將，也牽動了各隊一整年的戰情。

以挑戰日本一連霸的軟銀鷹來說，最近他們的狀況層出不窮，除了7連敗、季後賽機會渺茫之外，工藤公康監督將為戰績負責下台，古巴籍的王牌中繼投手莫伊尼洛（Livan Moinelo）也將提前返國，2021年是一個落寞的球季。除了莫伊尼洛之外，日本職棒各球團今年深受COVID-19疫情影響，多名洋將因為家人遲遲無法申請到簽證到日本，直到8月底日本政府才通過，讓洋將忍受不了思鄉之苦而向球團提出退團，還有洋將在赴日之前就解除合約，成了另一種涵義的「夢幻助拳人」。

由於古巴國家隊徵召和受傷等因素，軟體銀行鷹中繼投手莫伊尼洛本季僅出賽了33場，與去年的50場和前年的60場差距很大！ 歐新社資料照片

在這個變數之下衝擊了各隊戰力。依照目前的戰局來看，讀賣巨人隊受傷不小，不僅優勝無望，連第二名都已經漸行漸遠。主要原因在少了提前退團、MLB生涯196支全壘打的強打史莫克（Justin Smoak），原本以為可以靠岡本和真、坂本勇人等本土強打撐住，如今落後首位的養樂多已經有9.5場勝差，攻擊力的落差明顯呈現。團隊打擊率0.244對0.255，總得分512對568，巨人隊都居於劣勢。加上洋砲坦姆斯（Eric Thames）受傷整季報銷，七月補進新外籍野手海尼曼（Scott Heineman）又實力平平，還提前返國。先發打線只剩威勒（Zelous Wheeler）一名洋砲，他的表現又隨著年紀而下滑。反觀養樂多隊的雙洋砲歐蘇納（José Osuna）、桑塔納（Domingo Santana）排在五棒、七棒，「善盡」保護山田哲人、村上宗隆的任務，發揮效用。兩相對照，史莫克的提前退團無疑讓巨人隊三連霸目標造成重創。

暫居太平洋聯盟第一的歐力士猛牛隊也有類似問題。過去兩個球季的守護神迪克森（Brandon Dickson）因為家人的簽證遲遲無法獲得日本政府核發，而決定取消赴日，讓球團還可以提前因應。洋砲羅梅洛（Stefen Romero）的季中解約則是事發突然。雖然羅梅洛在七月離隊之前只出賽20場，0.169打擊率、3支全壘打、9分打點，狀況並不好，不過季中補強的小聯盟通算0.320打擊率、70支全壘打的古巴籍內野手拉維洛（Rangel Ravelo）還沒有在一軍上場就受傷至今。加上當家第三棒吉田正尚也受傷，所幸打線之中還有13支全壘打、偶有佳作的的莫亞（Steven Moya）。羅梅洛在NPB通算有96支全壘打，如果他還在陣中，這段期間就多了一名洋砲可以運用，吉田正尚缺陣之後一度被羅德超車的狀況應該可以避免。

羅梅洛季中突然提出離隊，對歐力士攻擊戰力造成不小的影響。 擷圖自歐力士官方推特

軟銀今年雖然投手戰力還是有一定水準，不過石川柊太、東浜巨等本土先發表現不若過去穩定，因此洋投瑞伊（Colin Rea）在八月初離隊還是痛失人手。尤其瑞伊離隊之前狀況正好，剛以連續14局0失分的內容拿下2連勝，留下3勝1敗、防禦率2.03的成績，更會讓軟銀教練團捶心肝。否則以瑞伊加上馬丁尼茲（Nick Martinez）以及奧運之後復活的王牌千賀滉大，軟銀戰局應該不至於陷入如今連季後賽都進不了的窘境。

31歲的左投手科力（Adam Conley）也是取消赴日的其中一人，在5月6日與樂天金鷲隊協議解除合約而正式退團。他在大聯盟通算出賽174場，25勝30敗5救援成功、防禦率4.82，原本被視為牛棚主力，尤其守護神松井裕樹一傷就是一個月以上，本季已難再歸隊，科力退團對於高梨雄平被交易之後苦缺牛棚左投的樂天來說更是痛失珍貴的戰力。西武的資深洋砲梅西亞（Ernesto Mejia）雖然近年戰力下滑，不過通算142支全壘打，是板凳上重要的代打，也是球隊的精神支柱，少了他加上本季戰績低迷，同樣因為家人的因素提前結束8年NPB生涯讓西武獅迷更感失落。

相較之下，阪神虎隊大膽地開放陣中的5名洋將：甘凱爾（Joe Gunkel）、阿爾坎塔拉（Raul Alcantara）、小羅哈斯（Mel Rojas Jr.）、蘇亞雷斯（Robert Suarez）、馬提（Jefry Marté）在奧運休兵期間各自返國探親。千葉羅德隊也讓主砲馬汀（Leonys Martín）在奧運休兵期間返國，一解思鄉之苦，使得各自陣中都沒有發生洋將因家庭因素離隊的狀況，戰力得以保持，並持續保持在爭冠範圍內。