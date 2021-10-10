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中職／重蹈悍將覆轍 猿單周輸4隊、難堪「大滿貫」

聯合報 / 記者蘇志畬／桃園即時報導
曾仁和。 報系資料照
曾仁和。 報系資料照

樂天桃猿隊曾仁和轉先發的第一戰，未能幫助球隊止敗，隨著猿隊最終以0：7敗給統一獅隊，也完成單周輸給4支不同球隊的另類「大滿貫」，今年富邦悍將隊才曾上演過一次。

從長中繼轉職先發，曾仁和前3局投得順風順水，不料4局遇到亂流，對陳鏞基投出觸身球後又出現保送，1出局後郭阜林的滾地球雖然形成雙殺，但分數先進帳照算；5局又出現保送、失誤以及2支安打，單局丟掉3分都算在曾仁和帳上。

猿隊前6場打下40分的打線，也剛好在此役熄火，獅隊先發投手猛威爾用99球投了7局，只被敲出2支安打，另有4次三振、2次保送，沒有失分，與牛棚聯手演出完封。

曾仁和最終投4.1局失4分，有3分責失，防禦率3.29；退場後接手的陳冠宇投2.2局失3分，個人防禦率也上升到6.29。

猿隊10月還沒贏過、7連不勝，5日開始的單周賽程裡，5場比賽是4敗1和，依序輸給中信兄弟、富邦悍將、味全龍以及統一獅隊，剛好一輪，只有6日與兄弟打滿12局戰平。

中職前一次有球隊單周對戰其他各隊都輸一輪並不遠，8月24日那一周的悍將隊才出現過一次，當時是輸給兄弟2場，另外獅、龍、猿各1場。

悍將隊在8月5連敗是今年中職最長連敗紀錄，9月的6連不勝則在今天被猿隊以7連不勝超越，明天猿隊對戰味全龍隊要力圖止敗。

曾仁和 富邦悍將 統一獅

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