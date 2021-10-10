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中職／要來開球「巨興奮」 阿爆前一天先到大魯閣報到
站上新莊球場開球，「排灣普通女神」阿爆言談中藏不住好心情，她笑說：「超興奮！巨興奮！」前一天還特地到大魯閣打擊練習場惡補，至於開球表現如何？她說：「優瑪說可以」。
阿爆今天選穿富邦悍將隊25號球衣，擔任開球嘉賓，不僅因她的生日是8月25日，從小座號也跟25很有緣。
她對悍將隊球員並不陌生，點名同樣都是排灣族出身的陳凱倫、高孝儀，「還有45號（葉竹軒），聽說他現在不在一軍，幫他加油。」
阿爆表示，很早就接到富邦的邀請，要在國慶日來新莊開球，還要求當天要排開所有行程，「因為要開球，無法去別的地方。」家族裡喜歡棒球的男性多，聽說她要來開球，還幫忙給了一堆奇怪的建議，「叫我要把膝蓋抬到下巴，感覺在亂教。」
為了不漏氣，她也在昨天竹東演出後，還特地到大魯閣打擊練習場惡補。至於開球表現如何？她說：「優瑪說可以，眼睛看著他的方向，他說投得很好。」
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