快訊

國慶日破紀錄！清境農場湧入8千人 連步道都擠爆

國慶焰火倒數1.5小時 高雄壽山情人觀景台人潮多禁止進入

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／找回最初動作 吳丞哲球速回升等到一通電話

聯合報 / 記者蘇志畬／桃園即時報導
樂天桃猿隊投手吳丞哲今日升上一軍，本季第一次。記者蘇志畬／攝影
樂天桃猿隊投手吳丞哲今日升上一軍，本季第一次。記者蘇志畬／攝影

相隔1年多回到一軍，樂天桃猿隊投手吳丞哲看著桃園棒球場，笑說：「有點陌生。」

猿隊因近來牛棚不穩，將賴鴻誠下放二軍調整，將開季就在二軍的吳丞哲拉上一軍，事實上，吳丞哲去年狀況不佳，2.1局失7分，3分責失，5月12日之後就沒再上過一軍。

回想昨天晚上接到升上一軍的電話，吳丞哲說：「一半亢奮、一半緊張，沒想到突然接到電話，今天就回到之前常待的地方。」

2018、2019年吳丞哲還是猿隊牛棚要角，兩年合計出賽104場、投了101.2局，不過去年球速下滑到135到138公里，今年在二軍慢慢找回來，上一次出賽已有141公里。

為何有如此落差？吳丞哲表示，去年或許受到疲勞影響，揮臂動作變短、影響投球機制，也導致球速下滑，今年季前教練團就不斷觀察、修正自己的投球動作，找回剛進職棒時的動作。

「先把動作穩定住。」吳丞哲表示，教練給了一連串動作微調的建議，要能夠一一記住、串連起來，才能收到效果，「一開始會很急著要做好，但教練有說，先做好一個再想下一個，自然就會連起來」。

去年幾乎整年不在一軍，對吳丞哲來說是一大挫折，今年原本也以為沒有機會，原因在5月調整好狀況時，剛好遇到停賽，只能訓練、無法比賽，心情多少有點徬徨。

甚至開賽後吳丞哲出現體能撞牆，還好休息2周沒出賽，就又調整回來，目前在二軍總計出賽18場，連9場無失分，防禦率僅1.69，16局投出18次三振，另有8次保送。

吳丞哲 牛棚 球速

延伸閱讀

中職／兄弟超大膽滿球數強迫取分 「用生命在點」

中職／李聖裕大膽攻擊連4戰至少雙安 好表現助總不意外

中職／猿投手崩盤6連不勝 賴鴻誠下二軍調整

中職／想贏！德保拉續投第8局 搞定續約全力拚

相關新聞

日職／吳念庭「百安十轟」旅日第四人 王柏融1安1打點

日本職棒西武隊台灣好手吳念庭靠著9局下的安打，成為史上第四位單季「百安、十轟」台將，這一支安打也吹起反攻號角，西武隊最終...

中職／猿投手崩盤6連不勝 賴鴻誠下二軍調整

10月陷入6連不勝困境，樂天桃猿隊總教練曾豪駒期待從今天開始，找回勝利感覺，牛棚陣容上也做出異動，近況不佳的賴鴻誠下二軍...

中職／打完疫苗打擊率破4成 陳鏞基：巧合啦！

統一獅隊老將陳鏞基打擊近況不錯，特別是9月10日至今打擊率高達4成76，球迷開玩笑是「打疫苗」效應，陳鏞基只能笑說：「巧...

中職／真的是洋投最終期末考了 助總畫重點考題

中信兄弟隊洋投3搶1，今天羅傑斯、高野圭佑都要進行期末考，總教練林威助說明考核重點，投球內容必須說服教練團，能對球隊有比...

中職／高國麟歸隊一軍 申皓瑋狂敲車窗歡迎他

富邦悍將隊高國麟今天歸隊一軍助陣，從一進球場停車，申皓瑋就熱烈歡迎他，讓他忍不住笑罵：「我剛剛停車時，他就在敲我窗戶，白...

中職／要來開球「巨興奮」 阿爆前一天先到大魯閣報到

站上新莊球場開球，「排灣普通女神」阿爆言談中藏不住好心情，她笑說：「超興奮！巨興奮！」前一天還特地到大魯閣打擊練習場惡補...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。