中職／找回最初動作 吳丞哲球速回升等到一通電話

相隔1年多回到一軍，樂天桃猿隊投手吳丞哲看著桃園棒球場，笑說：「有點陌生。」

猿隊因近來牛棚不穩，將賴鴻誠下放二軍調整，將開季就在二軍的吳丞哲拉上一軍，事實上，吳丞哲去年狀況不佳，2.1局失7分，3分責失，5月12日之後就沒再上過一軍。

回想昨天晚上接到升上一軍的電話，吳丞哲說：「一半亢奮、一半緊張，沒想到突然接到電話，今天就回到之前常待的地方。」

2018、2019年吳丞哲還是猿隊牛棚要角，兩年合計出賽104場、投了101.2局，不過去年球速下滑到135到138公里，今年在二軍慢慢找回來，上一次出賽已有141公里。

為何有如此落差？吳丞哲表示，去年或許受到疲勞影響，揮臂動作變短、影響投球機制，也導致球速下滑，今年季前教練團就不斷觀察、修正自己的投球動作，找回剛進職棒時的動作。

「先把動作穩定住。」吳丞哲表示，教練給了一連串動作微調的建議，要能夠一一記住、串連起來，才能收到效果，「一開始會很急著要做好，但教練有說，先做好一個再想下一個，自然就會連起來」。

去年幾乎整年不在一軍，對吳丞哲來說是一大挫折，今年原本也以為沒有機會，原因在5月調整好狀況時，剛好遇到停賽，只能訓練、無法比賽，心情多少有點徬徨。

甚至開賽後吳丞哲出現體能撞牆，還好休息2周沒出賽，就又調整回來，目前在二軍總計出賽18場，連9場無失分，防禦率僅1.69，16局投出18次三振，另有8次保送。