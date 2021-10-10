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中職／兄弟超大膽滿球數強迫取分 「用生命在點」

聯合報 / 記者陳宛晶／新北即時報導
陳家駒。 報系資料照
陳家駒。 報系資料照

中職今年兩次出現滿球數執行強迫取分，都出現在中信兄弟隊，當事人之一陳家駒形容當下壓力之下，「有點用生命在點的感覺」。

兄弟昨天以3：1擊敗富邦悍將隊之戰，江坤宇二局上的打席，出現二、三壘有人的局面，他在滿球數時執行強迫取分成功，幫助兄弟成為先馳得點的一方，戰術果敢讓球迷大吃一驚，覺得總教練林威助「有夠敢」、「真會玩」、「超大膽」。

這已非兄弟本季第一次祭出此招，9月26日的比賽，陳家駒也是在三壘有人、滿球數時接到強迫取分指示，成功就有分數，失敗事關兩個出局數，他說當下有驚訝，「打這麼久，好像沒這樣子過，上一次應該是高中時吧！」

陳家駒坦言當時壓力真的超大，「我失敗了，是他（三壘跑者）會死，我也會死，那一局就沒有了，有點用生命在點的感覺。」他笑說，成功後真的是大大鬆了一口氣。

江坤宇近期兩度執行強迫取分成功，前一次為9月23日著名的江坤宇、詹子賢本壘擦撞事故，不過當時球數為1好1壞，這回在滿球數接到強迫取分指示，壓力完全是不同檔次。

江坤宇 陳家駒 富邦悍將

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