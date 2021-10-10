快訊

北市今增1境外移入 1歲染疫女童5接觸者PCR出爐

菲律賓明年總統大選熱門人選 杜特蒂女兒確診新冠

日職／吳念庭「百安十轟」旅日第四人 王柏融1安1打點

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
吳念庭今天敲雙安。 資料照(擷圖自推特)
吳念庭今天敲雙安。 資料照(擷圖自推特)

日本職棒西武隊台灣好手吳念庭靠著9局下的安打，成為史上第四位單季「百安、十轟」台將，這一支安打也吹起反攻號角，西武隊最終靠著岸潤一郎再見安打，以3：2擊敗樂天隊。

10月7日敲出本季第10轟之後，吳念庭的安打數也停在99，今天前3打席敲出滾地、飛球出局各1次，7局下的犧牲短打推進隊友上二壘，西武隊也在該局靠著川越誠司的安打敲回追平分。

9局下雙方以2：2戰平，吳念庭作為首名打者，從樂天隊後援投手西口直人手中敲出一壘打，隨後被代跑換下，西武隊在2出局後攻佔二、三壘，岸潤一郎敲出生涯首支再見安打，讓西武隊以1分險勝。

吳念庭總計3打數1安打，打擊率維持在2成48，本季累積100安、10轟，是他生涯首次紀錄；過去旅日台將中，陳大豐、陽岱鋼曾三度達成單季「100安、10轟」，前阪神虎隊、現任中信兄弟教頭林威助也有過1次。

另外火腿隊與羅德隊之戰以4：4握手言和，火腿隊台將王柏融在首打席敲出安打，6局下一、三壘有人時敲出的游擊方向滾地，對手雙殺未成之下，帶有1分打點，今日總計4打數1安打、1打點，另有1次三振，打擊率2成30。

西武 吳念庭

延伸閱讀

日職／單季百安卡關 吳念庭連7打數無安打

日職／吳念庭單季10轟感謝總教練 辻發彥：值得驕傲

日職／吳念庭敲出第10轟 台將雙位數全壘打第五人

日職／吳念庭連8打數無安打 王柏融代打吞K

相關新聞

中職／猿投手崩盤6連不勝 賴鴻誠下二軍調整

10月陷入6連不勝困境，樂天桃猿隊總教練曾豪駒期待從今天開始，找回勝利感覺，牛棚陣容上也做出異動，近況不佳的賴鴻誠下二軍...

中職／打完疫苗打擊率破4成 陳鏞基：巧合啦！

統一獅隊老將陳鏞基打擊近況不錯，特別是9月10日至今打擊率高達4成76，球迷開玩笑是「打疫苗」效應，陳鏞基只能笑說：「巧...

中職／真的是洋投最終期末考了 助總畫重點考題

中信兄弟隊洋投3搶1，今天羅傑斯、高野圭佑都要進行期末考，總教練林威助說明考核重點，投球內容必須說服教練團，能對球隊有比...

中職／高國麟歸隊一軍 申皓瑋狂敲車窗歡迎他

富邦悍將隊高國麟今天歸隊一軍助陣，從一進球場停車，申皓瑋就熱烈歡迎他，讓他忍不住笑罵：「我剛剛停車時，他就在敲我窗戶，白...

日職／吳念庭「百安十轟」旅日第四人 王柏融1安1打點

日本職棒西武隊台灣好手吳念庭靠著9局下的安打，成為史上第四位單季「百安、十轟」台將，這一支安打也吹起反攻號角，西武隊最終...

中職／李聖裕大膽攻擊連4戰至少雙安 好表現助總不意外

中職中信兄弟隊野手李聖裕近期打擊有發揮，賽前連4戰單場至少雙安，也有盜壘腳程優勢，他認為大膽攻擊是轉變主因。總教練林威助...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。