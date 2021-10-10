日職／吳念庭「百安十轟」旅日第四人 王柏融1安1打點

日本職棒西武隊台灣好手吳念庭靠著9局下的安打，成為史上第四位單季「百安、十轟」台將，這一支安打也吹起反攻號角，西武隊最終靠著岸潤一郎再見安打，以3：2擊敗樂天隊。

10月7日敲出本季第10轟之後，吳念庭的安打數也停在99，今天前3打席敲出滾地、飛球出局各1次，7局下的犧牲短打推進隊友上二壘，西武隊也在該局靠著川越誠司的安打敲回追平分。

9局下雙方以2：2戰平，吳念庭作為首名打者，從樂天隊後援投手西口直人手中敲出一壘打，隨後被代跑換下，西武隊在2出局後攻佔二、三壘，岸潤一郎敲出生涯首支再見安打，讓西武隊以1分險勝。

吳念庭總計3打數1安打，打擊率維持在2成48，本季累積100安、10轟，是他生涯首次紀錄；過去旅日台將中，陳大豐、陽岱鋼曾三度達成單季「100安、10轟」，前阪神虎隊、現任中信兄弟教頭林威助也有過1次。

另外火腿隊與羅德隊之戰以4：4握手言和，火腿隊台將王柏融在首打席敲出安打，6局下一、三壘有人時敲出的游擊方向滾地，對手雙殺未成之下，帶有1分打點，今日總計4打數1安打、1打點，另有1次三振，打擊率2成30。