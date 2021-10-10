中職／猿投手崩盤6連不勝 賴鴻誠下二軍調整

10月陷入6連不勝困境，樂天桃猿隊總教練曾豪駒期待從今天開始，找回勝利感覺，牛棚陣容上也做出異動，近況不佳的賴鴻誠下二軍，由吳丞哲頂上。

猿隊昨天以6：9輸給味全龍隊，近6戰5敗1和，打擊攻下40分，但投手群狂失53分，支出遠大於收入，要贏球自然不易，下半季排名也從第一掉到第三。

「快結束了。」總教練曾豪駒說：「先找回勝利感覺，這段時間投手壓制力沒那麼好，是要調整的地方，前天牛棚有踩住煞車，但昨天先發、牛棚都有點狀況。」

猿隊今天球員異動，將投手賴鴻誠、野手林澤彬降下二軍，拉上吳丞哲、梁家榮一投一野，選擇由吳丞哲更換牛棚戰力，曾總表示，雖然吳丞哲去年狀況不算穩，但近期在二軍表現不錯。

賴鴻誠本季出賽50場，拿下23次中繼成功，8月時防禦率還能維持在2字頭，然而9、10月狀況多，出賽12場、丟掉13分責失，這段期間防禦率高達12.54，9.1局被敲了17支安打，另有9次四死球。

曾豪駒表示，賴鴻誠主要狀況在對左打壓制力降低，也是這次下去二軍主要調整的地方。

猿隊先發投手狀況也不算穩，10月先發投手防禦率7.06是五隊最高，去年選秀新人林子崴在二軍逐漸增加用球數，連續兩場先發超過百球，曾豪駒表示，確實有可能在未來幾周將林子崴拉上一軍。