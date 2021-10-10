中職／打完疫苗打擊率破4成 陳鏞基：巧合啦！

統一獅隊老將陳鏞基打擊近況不錯，特別是9月10日至今打擊率高達4成76，球迷開玩笑是「打疫苗」效應，陳鏞基只能笑說：「巧合啦！」

陳鏞基在9月10日因注射疫苗被放進傷兵名單，結果19日開始的12場比賽，敲出10支安打，包括2轟、10分打點，跟9月10日之前打擊率1成55、1轟、9打點相比，成長幅度極大。

陳鏞基認為，只是剛好前段時間的調整成果，在打完疫苗後顯現出來，「這一、兩周即使不是安打，打出去的感覺滿好的，撇開結果，先把自己的揮棒型態做好、揮棒品質做出來」。

陳鏞基打完AZ疫苗，隔天稍微不適，休息一天後又回到球場繼續訓練，還被隊友虧，鏞基說：「他們說我是老人，所以副作用才沒那麼明顯。」會立刻接著訓練，陳鏞基也解釋：「上半季到之前，比較少上場，需要調整手感。」

開季狀況不算好，陳鏞基也一直在做調整，「看影片觀察自己打得好的時候，復賽之後姿勢有做微調，跟打擊教練討論，目前找到比較舒適的姿勢」。

獅隊總教練林岳平表示，當初決定讓陳鏞基先去打，也是考量他近況低迷，打完疫苗後就逐漸增加出賽機會，「因為大家都累了，他狀況是比較沒有被操到，讓他去場上調適」。

林岳平希望陳鏞基在這最後的衝刺期，能夠展現老將價值，用經驗去帶領球隊，「有跟他說，後續可能角色吃重，他也說準備好了」。