中職／李聖裕大膽攻擊連4戰至少雙安 好表現助總不意外

中職中信兄弟隊野手李聖裕近期打擊有發揮，賽前連4戰單場至少雙安，也有盜壘腳程優勢，他認為大膽攻擊是轉變主因。總教練林威助也給李聖裕好評，直言他能有好表現不意外。

李聖裕2019年以自主培訓球員合約加入中信兄弟，2020年成為合約所屬球員，今年球季兄弟隊外野陣容較不穩定，李聖裕9月3日首度升上一軍，前半段打擊狀況還有點不穩定，但近期出賽打擊慢慢升溫。

李聖裕3日出賽4打數敲2安，6日單場4安、為生涯第2度單場4安，8、9日比賽，單場都敲2安，連4戰單場至少敲雙安，近2戰跑出3次盜壘成功，8日出賽還有美技守備，表現越來越穩定。

兄弟隊總教練林威助8日賽後受訪時談起李聖裕、給予不錯的評價，提到其實一直覺得李聖裕除了對特別快或者特別刁鑽的投手外，揮棒擊球的確實性都不錯，「他可以有好的表現、我不意外。」

李聖裕今天賽前受訪談起近期好表現，表示主要是攻擊想法上的改變，之前會特別設定直球或變化球，最近只要球來到可以攻擊的地方、就會果斷出棒，「大膽攻擊，有出棒才有機會，結果就看運氣。」

李聖裕表示，教練團會適時提醒打擊上可以更大膽，自己也會思考打得好時的感覺，在一軍沒有辦法安排夜訓，但練習時把每個部分都做確實，照著熟悉的方法調整，先前雖然盜壘次數不多，但主要是配合教練團戰術，其實對腳程也非常有信心。

自培球員出身，李聖裕更努力爭取機會表現，「不斷努力，只要有任何一點機會，都不要放棄。」