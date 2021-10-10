聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／真的是洋投最終期末考了 助總畫重點考題
中信兄弟隊洋投3搶1，今天羅傑斯、高野圭佑都要進行期末考，總教練林威助說明考核重點，投球內容必須說服教練團，能對球隊有比較大的幫助，才有留下的機會。
兄弟隔離中的象魔力、華德茲，若無特殊狀況都會註冊，加上最強洋投德保拉，只剩一席空間，將在羅傑斯、格里斯、高野圭佑中抉擇，羅傑斯本周第二度登板，已經考了無數次期末考的他，此役是真正的期末考了，兄弟必須在今天一戰後做出決定。
林威助表示，此役觀察重點，還是內容必須說服教練團可以幫到球隊，前兩戰因為比分緊咬，沒有高野上場的空間，「今天會刻意讓高野有投的機會，若像前兩天的戰況，也是會盡量讓他可以上場。」
若是羅傑斯一人投完比賽，林威助認為也沒有不可，「若是這麼厲害，也是可以，那就是代表他爭取到這個位置了。」
養傷中的格里斯，今天已進行牛棚練投35球、用8分力丟，林威助表示，「沒有什麼痠痛，進步是有在進步。」
助總指出，若格里斯有機會在10月底前歸隊，投到60到65球，還是有留下的可能性，「評估能不能在10月底可以出賽，對球隊比較有幫助，若要等他到11月，可能就比較沒有機會。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言