中職／真的是洋投最終期末考了 助總畫重點考題

中信兄弟隊洋投3搶1，今天羅傑斯、高野圭佑都要進行期末考，總教練林威助說明考核重點，投球內容必須說服教練團，能對球隊有比較大的幫助，才有留下的機會。

兄弟隔離中的象魔力、華德茲，若無特殊狀況都會註冊，加上最強洋投德保拉，只剩一席空間，將在羅傑斯、格里斯、高野圭佑中抉擇，羅傑斯本周第二度登板，已經考了無數次期末考的他，此役是真正的期末考了，兄弟必須在今天一戰後做出決定。

林威助表示，此役觀察重點，還是內容必須說服教練團可以幫到球隊，前兩戰因為比分緊咬，沒有高野上場的空間，「今天會刻意讓高野有投的機會，若像前兩天的戰況，也是會盡量讓他可以上場。」

若是羅傑斯一人投完比賽，林威助認為也沒有不可，「若是這麼厲害，也是可以，那就是代表他爭取到這個位置了。」

養傷中的格里斯，今天已進行牛棚練投35球、用8分力丟，林威助表示，「沒有什麼痠痛，進步是有在進步。」

助總指出，若格里斯有機會在10月底前歸隊，投到60到65球，還是有留下的可能性，「評估能不能在10月底可以出賽，對球隊比較有幫助，若要等他到11月，可能就比較沒有機會。」