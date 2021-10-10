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中職／高國麟歸隊一軍 申皓瑋狂敲車窗歡迎他

聯合報 / 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將隊高國麟。圖／中華職棒聯盟提供
富邦悍將隊高國麟。圖／中華職棒聯盟提供

富邦悍將隊高國麟今天歸隊一軍助陣，從一進球場停車，申皓瑋就熱烈歡迎他，讓他忍不住笑罵：「我剛剛停車時，他就在敲我窗戶，白痴。」

高國麟在9月15日於花蓮出賽時，球隊以2分領先進入9局下，面臨二壘有人的局面，林靖凱打向右外野，他選擇滑接拚這球，結果球沒接到，讓林靖凱跑出三壘打，他也當場傷退，悍將隊還因此錯過這一勝，打滿12局以和局收場。

高國麟透露當時滑完，左大腿後面是一大片瘀青，對戰局又有關鍵影響，「現在看，覺得那情況可以選擇比較保守的做法，但我當下…就是這樣做，結果不是很好，自己要承擔。」

這一滑，讓他大約有兩周時間無法跑，但打擊訓練一直在持續，近期也開始守備，昨天在二軍擔任先發外野手上場，今天回到一軍，速度已經超越評估。

高國麟說：「我聽他們說，我有點超出進度，代表我在那邊做的東西都有幫助，也很感謝二軍教練和防護員，給我很多空間去做復健，也是很盡力幫我。」

高國麟與申皓瑋感情超好，他一回來，馬上就遇到申皓瑋的熱情歡迎，還在停車就被狂敲窗戶，「他一直叫我，我沒理他，就停我的車，一直在那邊叫我哥哥，神經病欸！」

至於目前的狀況是否可以負擔守備？高國麟表示，「場上沒有百分百，但是，是可以比賽的程度。」

高國麟 申皓瑋 林靖凱

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