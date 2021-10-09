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竄改數據偏袒中國大陸 IMF總裁去留將出爐

中職／蘇緯達把握機運 林威助：有咬到就是你的

聯合報 / 記者蘇志畬／新北即時報導
中信兄弟隊蘇緯達敲出陽春砲。記者曾原信／攝影
中信兄弟隊蘇緯達敲出陽春砲。記者曾原信／攝影

中信兄弟隊今晚在新莊球場以3：1擊敗富邦悍將隊，有強迫取分、有全壘打，全面攻勢取得分數，開轟的蘇緯達是因疫苗傷兵調度重新卡位一軍，總教練林威助說：「有咬到機會就是你的。」

蘇緯達開季就在一軍，然而因狀況不佳在4月下旬下二軍調整，直到9月23日因疫苗傷兵名單，上一軍支援，立刻就用開轟宣告回歸。

今晚蘇緯達在4局下轟出的陽春砲，也幫球隊取得2：0領先，蘇緯達表示，在二軍好好思考、讓自己進步，「上來就是表現給教練看，幫助球隊拿下勝利，其實準備都一樣，但是心態更沉穩，以前是『打就對了』，現在會多想一下。」

林威助也肯定蘇緯達回到一軍後的表現，「企圖心很強，他有把握住機會，我不確定會給一個球員多少機會，但是有咬到就是你的。」

在蘇緯達開轟前，兄弟的第1分是2局上二、三壘有人時，江坤宇觸擊短打，成功強迫取分，林威助表示，畢竟球隊後段打線沒有那麼突出，「阿坤短打不錯，就拚看看」。

中信兄弟隊蘇緯達敲出陽春砲。記者曾原信／攝影
中信兄弟隊蘇緯達敲出陽春砲。記者曾原信／攝影

蘇緯達 林威助 富邦悍將

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