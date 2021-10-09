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竄改數據偏袒中國大陸 IMF總裁去留將出爐

中職／想贏！德保拉續投第8局 搞定續約全力拚

聯合報 / 記者蘇志畬／新北即時報導
中信兄弟隊先發投手德保拉繳出7.1局失1分好投。記者曾原信／攝影
中信兄弟隊先發投手德保拉繳出7.1局失1分好投。記者曾原信／攝影

剛確定明年合約的「快樂保拉」德保拉今天繳出7.1局失1分好投，隨著中信兄弟隊以3：1擊敗富邦悍將隊，也把勝投收入囊中，8局雖然球數破百仍續投，德保拉也說因為自己「想贏」。

德保拉前一場先發8局失1分非責失，但因比分在9局被追平，最終無關勝敗，今天投完7局用了103球，球隊只領先2分，讓他更想投下去。

總教練林威助透露，當時投手教練詢問德保拉狀況，「他說可以再投，既然選手有鬥志，那就繼續吧。」德保拉也說：「比分滿接近的，之前無關勝敗，今天想幫球隊拿下勝利。」

兄弟球團昨天宣布與德保拉簽下明年合約，今天他就用連續第7場的優質先發回報，德保拉表示：「球團願意相信我、讓我留下來，我就是為球隊效力，盡心盡力去投。」

不過就比賽內容而論，德保拉被敲8支安打是近7場最多，但能夠抑制失分，他說：「不可能一直都很順，安打一定會有，想辦法告訴自己，不要再讓對方上壘。」

各國賽事在10月進入尾聲，不過中職還有1個多月的比賽要打，德保拉認為，目前階段不管哪一隊，也不只是投手，所有球員都滿疲勞的，「調整還是照平常課表去加強」。

德保拉 富邦悍將

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